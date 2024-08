Las fotos y videos que complican aún más a Alberto Fernández

Lamentablemente las denuncias que hizo la exprimera dama Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández siguen dando que hablar. Anoche aparecieron fotos de Yáñez con lesiones en su rostro y cuerpo, y además se difundió un fragmento de una conversación por Whatsapp que da cuenta de las agresiones por parte del expresidente. En el chat, Yáñez confronta a Fernández con estas mismas fotos que se conocieron y él le pide que deje de confrontarlo porque “se siente mal”.

Minutos antes de que se conocieran estas fotos, salió a la luz un video en el que el expresidente conversa con la conductora radial Tamara Pettinato, en lo que parece ser una relación íntima, el video fue filmado en la Casa Rosada.

El diputado peronista, Eduardo Valdés, fue uno de los pocos que salió a defender a Alberto Fernández. Dijo que lo conoce desde los 18 años y dio su parecer sobre las denuncias de Fabiola. “Me cuesta creerlo”, afirmó.

Ayer la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, declaró que “Alberto ejerció violencia política contra Cristina”. Las declaraciones fueron hechas en el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

Veremos cómo sigue desarrollándose este caso en la Justicia y qué impacto tiene en la política del país.

El papa Francisco recibió a la familiares de desaparecidos

Por otro lado, la visita de diputados libertarios a genocidas de la última dictadura militar sigue dando nuevos capítulos. El Papa Francisco recibió a un familiar de una de las víctimas de Alfredo Astiz. Anita Fernández, hija de la exdetenida desaparecida María Careaga y nieta de Esther Ballestrino de Careaga, una de las víctimas de Astiz. "No aflojen, conserven la memoria", fue el mensaje de Francisco.

Por otra parte, la diputada Rocio Bonacci, de la Libertad Avanza, dijo que esta visita tenía el aval de Patricia Bullrich. “A raíz de unos chats que salieron ayer, aunque todavía no lo charlé con el bloque, esto tenía el OK de Patricia Bullrich”.

Repunte de la inflación en CABA

Yéndonos para la Economía, ayer se conoció el índice inflacionario porteño, que siempre anticipa un aproximativo del nacional. Veamos el siguiente gráfico que el analista financiero Gabriel Buteler publicó en X.

Repunte de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires.

5,1% de inflación en julio, 98,5% acumulada en los primeros siete meses del año. Es decir, lo que en enero salía una cosa, ahora sale aproximadamente el doble. A contramano de lo que expresa el Gobierno, se percibe un aumento de la inflación, aunque hay que tener en cuenta que es un índice distinto al IPC que mide el Indec.

Caída de la industria

Además, se registró un índice de la actividad industrial. Según el Indec, la industria cayó 20,1% interanual en junio de 2024 y sumó una baja de 16,1% en el primer semestre.

En el caso de la actividad en la construcción, la caída fue del 35,2% interanual en junio de 2024, y en mayo tuvo una leve recuperación de 2,7%.

Estos números son obviamente muy malos, porque si la inflación porteña tiende a ser similar a la nacional, que en general lo es, el enfriamiento de la economía producto de la motosierra que impuso Milei sobre el gasto público y que tanto sufrimiento genera en la gente no estaría sirviendo para domar la inflación. Es decir la “V” corta del gobierno no estaría siendo el crecimiento económico, si no la inflación, una “V” corta totalmente negativa.

Milei visitó Vaca Muerta

En otros temas, Milei visitó la provincia de Neuquén y dialogó sobre extractivismo y Vaca Muerta con el gobernador Orlando Figueroa. En imágenes difundidas por redes sociales se lo vio dialogando con trabajadores de YPF.

Jorge Macri anunció la regulación de uso de celulares en los colegios

Volviendo a suelo porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, reguló el uso de celulares en los colegios. Ayer se anunció la nueva reglamentación. “El objetivo de estar en las aulas es aprender, hemos naturalizado cosas que son poco razonables”, afirmó.

Un “robo del siglo” fallido en San Isidro

¿Se acuerdan del “Robo del Siglo” en el Banco Acassuso que motivó la extraordinaria película con Diego Peretti y Guillermo Francella, además de la serie española "La Casa de Papel"? Bueno, se frustró en San Isidro, en el mismo distrito, uno similar que consistía en un boquete.

El intendente, Ramón Lanús, afirmó: “Pudimos interrumpir el trabajo que estaban haciendo hace mucho tiempo”.

“En Barrio de Ricachones, sin arma ni rencores, era solo plata y no amores”, dejaron los ladrones en el robo del siglo escrito en la pared del Banco Acassuso, pero esta vez los atraparon y el nuevo robo del siglo no pudo ser.

Jorge Fontevecchia analizará junto a Ernesto Tenembaum el caso Alberto Fernández

En dúplex, Radio Perfil y Radio con Vos transmitirán conjuntamente el análisis de Jorge Fontevecchia y Ernesto Tenembaum sobre todo lo que está ocurriendo a raíz del escándalo de violencia de género que está conmocionando al país.

Expectativas por la medalla de bronce para Las Leonas

Siempre que se pueda la idea es terminar con alguna noticia que nos de ánimos, que nos ponga las pilas en este viernes. Nuestros atletas en los Juegos Olímpicos siempre nos dan material y esta vez no es la excepción. Mateo Majdalani y Eugenia Bosco ganaron la medalla de plata de navegación en Vela en los juegos de París 2024. Hoy, por otra parte, Las Leonas jugarán por la medalla de bronce. Esperemos que puedan traer el triunfo a nuestro país.

