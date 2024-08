El Gobierno pondrá a la venta el edificio donde funcionaba el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad

El Gobierno anunció esta miércoles que pondrá en venta el edificio donde funcionó el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una medida que se llevará a cabo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

"Luego de disponer el cierre definitivo de este organismo creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, y sin obtener resultados objetivos de mejora en ningún indicador; el Gobierno decidió poner a la venta el edificio tasado en más de 12,5 millones de dólares", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Según informó el Gobierno, "el inmueble se encuentra ubicado en Cochabamba N° 40/44/54 y Av. Ingeniero Huergo N° 1321/31 y Azopardo Nº 1310 cuenta con una superficie total de 18.000 m2 construibles y 7.000 m2 construidos".

"Se trata de un edificio abandonado y en peligro de derrumbe, donde trabajaban los más de mil empleados que ya fueron desvinculados", señaló Presidencia, y añadió que "a pesar de que en 2021 se iniciaron obras para su reparación, estas nunca fueron concluidas y dejaron el edificio en un estado de deterioro avanzado".

El cierre definitivo de la cartera, que se creó durante la gestión del presidente Alberto Fernández, había sido anunciado en junio pasado por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En tanto, como parte del desmantelamiento del Ministerio que condujera la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina, desde Justicia llevaron a cabo un recorte del 85% de la planta de esa área gubernamental.

Esta decisión había generado la reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los despedidos.

El anuncio se encuadra en el contexto de la denuncia presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

"Hipocresía progresista": Milei atacó al gobierno anterior por las políticas de género

Javier Milei y Alberto Fernández.

Al respecto, Javier Milei aprovechó este miércoles para subrayar en redes sociales que la problemática de la violencia de género a su entender fue usada "no solo para hacer negocios, sino también para hacer política", en alusión al Gobierno anterior.

"A pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad. Sin importar las consecuencias. Porque ese es nuestro compromiso con la sociedad", planteó Milei en una extensa publicación que realizó en su cuenta de X con el título "La hipocresía progresista".

Ese compromiso, dijo el mandatario, fue "cumplido el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon ´políticas de género´. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos".

"Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello", señaló.

El Presidente sostuvo que "la única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios", añadió.

El extenso mensaje del jefe de Estado puso énfasis en que los libertarios fueron supuestamente tildados de machistas, violentos y misóginos. "Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política".

Para Milei, "las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno".

"Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", reafirmó el mandatario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó también sobre el caso de Fabiola Yañez y concedió que "si hay algún culpable, que vaya preso".

"Lamentamos cualquier hecho de violencia, sea este, si es que la Justicia lo determina, o cualquier otro", aseveró Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Para finalizar, el portavoz libertario indicó: "Apelamos a que la Justicia funcione de la manera más rápida posible y, en tal caso, si algún culpable que vaya preso".

