En medio de la causa por violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez, el abogado Juan Pablo Fioribello fue denunciado este jueves ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La presentación fue hecha por el letrado Jeremías Rodríguez, que acusó a su colega por violación de disposiciones de la ley marco de ejercicio de la abogacía y por faltas al código de ética.

Al respecto, Rodríguez solicitó que se inicie una investigación hacia el abogado por presuntamente haber violado el secreto profesional, haber asesorado simultáneamente a “dos personas con intereses opuestos” (Yáñez y Fernández) y “ventilar hechos de un expediente de carácter reservado”. Por ese motivo, solicitó al Tribunal de Disciplina que se instruya un proceso disciplinario contra su colega, para que se evalúe su conducta y se determinen las sanciones correspondientes.

Fioribello acompañó a la ex primera dama a fines de junio cuando, a través de él, se comunicaron con Yáñez para transmitirle que habían encontrado, en el marco de la causa de los seguros, las evidencias de un posible caso de violencia de género en su contra. Si bien en ese momento la mujer no quiso formalizar la denuncia, una vez que se hicieron públicos los hechos, llamó el lunes a la secretaria de Julián Ercolini e informó que quería desarchivar las actuaciones.

De esa manera, cuando las acusaciones salieron a la luz, Fioribello dio decenas de entrevistas en una suerte de representación de Yáñez, aunque formalmente no era su abogado designado para la causa. En esa línea, la ex primera dama se presentó a declarar frente al juez sin su asistencia y radicó la denuncia contra el exmandatario por derecho propio, es decir, sin la intervención de un abogado.

No obstante, pocas horas después de que se conociera la causa, el letrado, que había representado tanto a Yáñez como a Fernández en otros asuntos legales, comenzó a aparecer en diversos medios de comunicación, divulgando detalles sensibles de la denuncia. Además, declaró que había hablado tanto con la denunciante como con el denunciado, revelando información que debería haberse mantenido bajo estricta confidencialidad.

En las entrevistas que concedió, reveló conversaciones que tuvo con Yáñez y con Fernández. En esa línea, indicó que, cuando le consultó sobre la supuesta violencia contra su pareja, el exmandatario le aseguró: “Cometí errores como cualquier humano y seguramente hice cosas equivocadas, pero te juro por Dios que en mi vida le pegué a una mujer y menos a Fabiola”.

“Fui a decirle a Fabiola que encontraron eso y ella me dijo que era una discusión, pero que después me explicaba. Me contó que no quería hacer la denuncia y me pidió no ir a Buenos Aires porque sería un trastorno viajar y quería estar con su hijo. Ahí me pidió hacer esto vía Zoom. A ese expediente sólo tuvieron acceso Ercolini y su secretaria, quien le brindó mucho apoyo a Fabiola. Le garantizaron que esto no iba a trascender”, añadió Fioribello.

A raíz de esas apariciones, Rodríguez señaló en la denuncia que Fioribello no solo violó el secreto profesional al divulgar conversaciones privadas con sus clientes, sino que también asesoró a ambas partes en el conflicto, una acción prohibida por el Artículo 10 de la Ley 23.187, que regula el ejercicio de la abogacía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta ley establece que un abogado no puede representar, patrocinar o asesorar simultáneamente a personas con intereses opuestos en una misma causa.

Sumado a esto, subrayó que su colega, sin mandato legal alguno, se embarcó en una “procesión mediática”, ventilando hechos de un expediente de carácter reservado y divulgando detalles sobre pruebas y medidas que aún no habían sido presentadas formalmente ante la Justicia. Para sustentar su denuncia, acompañó notas periodísticas y un video del programa A Dos Voces por TN, donde Fioribello dio detalles de la denuncia y de las evidencias que presuntamente tenía en su poder la denunciante. Además, en dicho programa, anunció que “tenía una bomba” y sugirió la existencia de fotos comprometedoras que, según él, saldrían a la luz.

De esa manera, sostiene Rodríguez, ese accionar no solo compromete su propia integridad profesional, sino que también afecta la confianza que los ciudadanos depositan en los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. “Este deber es a su vez un derecho del cliente que garantiza la confidencialidad de que no se revele información obtenida durante la relación profesional con ellos”, afirmó el denunciante en su presentación.

Por su parte, Fioribello respondió que se apartó de la causa y que lo manifestó "públicamente en diferentes ocasiones porque hay intereses contrapuestos”. En ese sentido, sostuvo que “siempre" se mantuvo "en la misma línea”.

En diálogo con TN, aseguró que por eso tomó la decisión de "no acompañar formalmente con la representación a ninguno de los dos”. Además, indicó que cuando la ex primera dama le adelantó que iba a formalizar la denuncia contra su expareja, de inmediato él se “retiró del asesoramiento de Alberto Fernández”. “Una vez iniciada la causa, mi asesoramiento hacia una de las partes cesó por completo”, concluyó.

Mariana Gallego tiene su estudio jurídico junto a su socio Antonio Mura y entre sus clientas más famosas, se encuentra la conductora Mirtha Legrand y su nieta, la actriz Juana Viale.

La abogada Mariana Gallego asumió este jueves la representación legal de la exprimera dama Fabiola Yáñez en la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Así lo confirmó la letrada en diálogo con Noticias Argentinas.

El expresidente Alberto Fernández fue denunciado el martes último por "violencia física" y "terrorismo psicológico" por parte de Yáñez, por lo que la Justicia le impuso al exmandatario medidas de restricción y la prohibición de salida del país.

En tanto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de manera interina de Carlos Rívolo, tomó contacto este miércoles con Yáñez para "interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro".

La Fiscalía consignó que convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) para "brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación".