"Locura Gratis": identifican a la mujer que empezó a atacar a puñaladas en el recital fatal en Colombia

Este martes 6 de agosto de 2025 la banda argentina, Damas Gratis, iba a actuar en el Movistar Arena, de Bogotá, pero, poco antes del inicio de su recital, hubo un gravísimo entre distintos grupos, algunos hablan de barrabravas, otros de choques políticos, lo cierto es que la situación se descontroló, hubo un muerto en las afueras del estadio, y este jueves en las redes sociales viralizaron imágenes de una joven que, con un un cuchillo en su mano izquierda, aparece fuera de si intentando herir a jóvenes con los que se la ve discutir, imágenes que resultan estremecedoras por su violencia. que terminaron destruyendo parte del lugar, y una de las imágenes que se viralizó fue la de una mujer con un cuchillo que sería quien habría dado inicio al conflicto.

Todavía se desconocen los motivos por los cuales estas personas se enfrentaron, pero podría deberse a un tema relacionado con el fútbol, porque muchas personas que asistieron al recital integran las barras de equipos históricamente enemistados entre sí.

Liceth Martínez Peláez con amigas

En el video que se viralizó en las redes puede verse a una mujer muy joven, armada con un cuchillo, que ataca a las personas que las rodean. En X, varios usuarios identican a la atacante del cuchillo como Liceth Martínez Peláez, quien, tras el escándalo, cerró su cuenta de Facebook, pero se difundieron fotos que la muestran como una seguidora de Millonarios FC. Hasta ahora, ninguna autoridad tomó la decisión de llevarla ante la justicia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló del caos que se generó antes del concierto: “En la noche de hoy fue necesario apoyar a la organización de un evento en el escenario Movistar Arena. Al parecer, la logística y seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes. Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes”.

El militar reveló que, como consecuencia de los enfrentamientos, varias personas resultaron lastimadas: “En estos momentos, tenemos el reporte de cinco personas heridas por armas cortopunzantes, las cuales están siendo atendidas en los centros asistenciales”.

Una persona murió fuera del Movistar Arena

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X.

Por su parte, la administración del Movistar Arena, sacó un comunicado donde expresa: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

HM/DCQ/HB