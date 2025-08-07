Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto

Se registró al menos un muerto como consecuencia de una batalla campal que se desató en medio de un recital de Damas Gratis en Colombia durante la noche de este miércoles 6 de agosto. Según trascendió, los enfrentamientos se habrían producido entre barras bravas de equipos de fútbol.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver como, minutos antes de empezar el concierto, grupos conformados por decenas de personas comenzaron a atacarse a golpes y a lanzar objetos contundentes, lo que generó pánico y derivó en un despliegue de seguridad y en la cancelación del show.

Los incidentes tuvieron lugar en el estadio Movistar Arena de Bogotá, Colombia, donde presuntos hinchas de clubes de fútbol comenzaron a agredirse entre si, provocando una fuerte batalla campal que terminó con al menos un muerto y cinco personas heridas.

Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá se confirmó que los heridos recibieron atención médica. En paralelo, se indicó que la identidad de la persona fallecida y las circunstancias en las que se produjo su muerte continúan bajo investigación de las autoridades judiciales.

En paralelo, se reportaron personas que ingresaron de forma irregular al estadio, mientras que otros testigos indicaron que se superó la logística del evento y que la policía no intervino inmediatamente, poniendo el foco en el accionar del equipo de seguridad del show y del recinto.

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", manifestó al respecto Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a través de su cuenta de X.

Tras confirmar la muerte producida durante los disturbios, el alcalde bogotano expresó su rechazo por lo ocurrido y encendió las alarmas sobre la seguridad en eventos masivos en la ciudad, anunciando la convocatoria a una reunión urgente con los promotores del show, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El objetivo del encuentro entre todas las partes será revisar los detalles de lo ocurrido y establecer responsabilidades, argumentando que no se tolera la violencia en la ciudad.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden", expresaron luego desde la administración del Movistar Arena.

Como consecuencia de los incidentes, el show de Damas Gratis, una de las bandas argentinas más conocidas de cumbia en Argentina, fue suspendido y se procedió a evacuar completamente el recinto para priorizar la seguridad de los asistentes.

