Incendio forestal en el sur de Francia: un muerto, 13 heridos y 16.000 hectáreas perdidas

En el sur de Francia se propagó este miércoles un incendio forestal, que dejó una persona muerta y 13 heridos. El fuego recorrió 16.000 hectáreas desde este martes en el departamento de Aude, cerca de la frontera con Andorra, donde fueron movilizados unos 2.000 bomberos por las autoridades.

El primer ministro francés, Francois Bayrou, afirma que es el mayor incendio registrado en Francia: “Es una catástrofe de una magnitud sin precedentes. Está relacionado con el cambio climático y con la sequía”.

El incendio dejó pérdidas incalculables

Por su parte, la secretaria general de la prefectura de Aude, Lucie Roesch, en diálogo con AFP alertó que “el incendio sigue muy activo y la situación sigue siendo desfavorable, debido a la sequía, el calor y el “fuerte” viento”. En este sentido, la autopista A9, que recorre la costa mediterránea entre Francia y España, permaneció cerrada del martes por la noche al miércoles por la tarde, al igual que otras carreteras secundarias.

Una mujer mayor de edad falleció en su vivienda y dos personas resultaron heridas, una de gravedad. Once bomberos también resultaron heridos, en su mayoría por la inhalación de humano, y una persona está desaparecida, según informaron las autoridades.

Dos campings y al menos una aldea fueron parcialmente evacuados. Además, el fuego dañó 25 casas y unos 35 vehículos, y dejó sin electricidad a 2.500 hogares, según un balance provisional.

Las autopistas de alrededor fueron cortadas para el uso exclusivo de los bomberos y autoridades

El mayor registro en Francia

El siniestro forestal es el “mayor” incendio registrado en Francia desde 1949, estimó el ministro del interior, Bruno Retailleau. Además, supera las 15.000 hectáreas afectadas por los 9.000 incendios registrados durante el verano en curso, principalmente a lo largo de la costa del Mar Mediterráneo.

La Justicia abrió una investigación para determinar las causas del incendio, que comenzó en la tarde del martes en Ribaute. La Unión Europea anunció que está “preparada para movilizar” medios para ayudar a Francia, “si fuera necesario”.

Las escasas precipitaciones y el aumento de las zonas quemadas en los últimos años en Aude agravaron la situación, así como la eliminación de viñedos que solían ayudar a frenar el avance del fuego.

Ola de calor

Esta catástrofe se produce cuando el suroeste y el centro-este del país se preparan para vivir una nueva ola de calor a partir de este jueves, que ya golpeó esta semana en España. Se estima que las temperaturas rozarán los 40 ºC en numerosos puntos y con un riesgo "muy alto y extremo de incendios forestales en gran parte del país".

En el sur de España, el incendio que se inició el martes en la zona turística y costera de Tarifa fue finalmente estabilizado este miércoles y con ello se autorizó el regreso a campings y hoteles de 1.500 veraneantes que habían sido desalojados, notificó el servicio español de Protección Civil.

"El incendio ha quedado estabilizado por lo que se ha autorizado el regreso de todas las personas que habían sido desalojadas", dado que "ya no existe riesgo para la población", informó el Gobierno regional andaluz en un comunicado.

