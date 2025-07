Un violento incidente en un partido de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (ACFS) derivó en sanciones drásticas que buscan sentar un precedente. El incidente se registró el pasado 20 de julio en el estadio del club Malvinas 1536 Viviendas de la capital provincial.

Los equipos de Borussia Dortmund y Cichero City (ambos de la divisional C) fueron castigados por la batalla campal con medidas que incluyen la quita de puntos, multas económicas y suspensiones de jugadores e hinchas.

En el fallo al que tuvo acceso Perfil NEA, el Tribunal de Disciplina de la ACFS decidió que los equipos no sumarán puntos durante 15 partidos. En este lapso, el rival de turno solo sumará puntos si empata o gana. Además, ambos clubes sufrirán un descuento de 6 puntos en el actual torneo.

Como parte de la sanción, las hinchadas de ambos equipos fueron suspendidas por un año para concurrir a los eventos organizados por la asociación.

Batalla campal en el fútbol de salón correntino: golpes, corridas y empujones

La ACFS advirtió que esta medida de quita de puntos y suspensión se aplicará para todas las parcialidades que no respeten el comportamiento adecuado en un partido. A partir de ahora, solo podrán ingresar los cuerpos técnicos y un dirigente por equipo, siempre que estén identificados con anticipación.

Adicionalmente, se impuso una multa económica a ambos equipos equivalente al valor de cinco balones (cada uno de $60.000, lo que suma un total de $300.000), que podrán abonar en tres cuotas. La primera cuota debe ser saldada antes de la próxima fecha.

A nivel individual, las sanciones también fueron severas: cuatro jugadores fueron expulsados de por vida de la asociación, dos suspendidos por 3 años, cuatro suspendidos por 2 años y 11 por diez partidos.

“Una sanción ejemplar” y el debate sobre la seguridad

El presidente de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, Esteban Ayala, se refirió a las sanciones, asegurando que el Tribunal de Disciplina actuó con firmeza. “Creo que la sanción que salió para estos chicos, equipos, hinchada, que había en ese momento de la pelea, es una sanción ejemplar”, afirmó a este medio.

Ayala lamentó la situación: "Fue una pelea que parecía que no se iba a salir de control, no sé qué pasó y después ya no se puede contener, una cancha chica, tribuna cerca, siempre corremos con ese riesgo de que puede llegar a pasar".

El dirigente también abordó la falta de presencia policial en los eventos, una cuestión que, según él, siempre se debatió en el consejo. "Como esto siempre empezó como un juego salón de caballeros, nunca se necesitó un policial", explicó.

Sobre la posibilidad de contratar presencia policial, Ayala señaló que el costo es el principal obstáculo. "El tema del pago no es muy rentable porque es muy caro los adicionales que ellos te cobran", y agregó que cubrir más de 12 horas de torneo en tres canchas representaría "un presupuesto enorme para la asociación".

Sin embargo, reconoció que la presencia de la policía "ya te inspira más seguridad en el torneo".

La ACFS busca poner un límite a la violencia con un castigo sin precedentes

Las drásticas sanciones impuestas por la ACFS a Borussia D y Cichero City reflejan la gravedad del incidente y el intento de la asociación por poner un freno a la violencia en las canchas de fútbol de salón.

La calificación de "ejemplar" dada por el presidente Esteban Ayala demuestra la intención de enviar un mensaje claro a todas las parcialidades sobre la intolerancia hacia este tipo de comportamientos.

La situación, sin embargo, abre un debate más profundo sobre la seguridad en los eventos deportivos amateur y los desafíos económicos que enfrentan las asociaciones para garantizar un ambiente seguro y familiar, sin sacrificar la naturaleza accesible y comunitaria de este deporte.