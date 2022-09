Donald Trump tenía en su poder inteligencia sobre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y diversos medios aseguraron que se trata de detalles sobre la "traviesa" vida amorosa del actual mandatario francés, con quien compartió un vínculo ambiguo durante su gestión como inquilino de la Casa Blanca.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump es investigado por la Justicia norteamericana por varios delitos, entre ellos violaciones de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas, como también por presuntas irregularidades por las prácticas comerciales de su compañía familiar.

El proceso judicial llevó al FBI a allanar la célebre mansión del magnate Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Luego del operativo, concluido a principios de agosto, el FBI publicó una lista de los documentos incautados, incluido el artículo 1A, que poseía la etiqueta "info re: President of France", algo que provocó un escándalo internacional. Sin embargo, aún no está claro qué había en ese documento en particular, si contenía información clasificada o recopilada de inteligencia o si tenía algo que ver con la vida personal de Macron.

Emmanuel Macron y Donald Trump.

La vida sexual de Macron, entre los rumores sobre el archivo de Trump

Según reveló la revista Rolling Stone, Donald Trump se habría jactado ante algunos de sus colaboradores más cercanos de que tenía "inteligencia" sobre la vida sexual y amorosa de Macron, información que recabó durante su paso por la presidencia de Estados Unidos.

"La revelación del documento sobre Macron sacudió a Francia", señalaron a ese medio dos fuentes familiarizadas con la situación.

Según las mismas fuentes, Trump había observado el comportamiento presuntamente "travieso" del mandatario francés mediante actividades de inteligencia y sesiones informativas. Y se se habría referido a las supuestas formas de Macron que "(no) mucha gente conoce", lo que intensificó las preocupaciones y empujó a los funcionarios franceses y estadounidenses a descubrir qué tenía el expresidente sobre él.

Macron se casó con su profesora de secundaria Brigitte en 2007.

No obstante, las fuentes admitieron que es difícil corroborar esa información ya que "a menudo era difícil saber si (Donald Trump) estaba mintiendo o no", en línea con la actitud "indiscreta" del expresidente y las acusaciones que solía realizar (a veces sin fundamentos).

Lo cierto es que por el momento nadie conoce el contenido del lote referido a Macron hallado en la mansión preferida de Trump. Ni siquiera desde el Palacio del Elíseo, sede del gobierno de Francia, se pronunciaron respecto de la naturaleza de esa información o si se trata de un tema que involucre la seguridad nacional.

Lo que si es de larga data es la volátil relación entre ambos líderes políticos, especialmente cuando fueron colegas representando a dos de las principales potencias mundiales. Esto quedó evidenciado en varios momentos, además de que Stephanie Grisham, quien se desempeñó como secretaria de prensa de Trump en un momento, escribió en unas memorias que Trump había llamado en privado a Macron "un tipo cobarde" o un "insoportable" (pain in the ass).

