Los cinco demócratas favoritos para competir en las elecciones con Trump

por Leandro Dario

Tras una semana para el olvido, los demócratas necesitan dar vuelta la página y hallar un liderazgo capaz de derrotar al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre. Con ese objetivo, se medirán este martes en las segundas primarias del año, que se celebrarán en New Hampshire, donde Bernie Sanders y Pete Buttigieg llegan como favoritos, tras su gran desempeño en Iowa. Además, hay otros candidatos que podrían conquistar la nominación: el ex vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren y el multimillonario Michael Bloomberg, quien aún no ingresó formalmente en la disputa.

La lucha por liderar la fórmula presidencial quedó de manifiesto en el debate del viernes por la noche, donde Buttigieg y Sanders fueron el blanco de sus rivales. El joven ex alcalde de South Bend, de 38 años, fue cuestionado por su inexperiencia, mientras que el senador por Vermont, por su programa de campaña de izquierda.

Los cinco dirigentes representan distintos sectores dentro del Partido Demócrata. Sanders y Warren son los candidatos más progresistas, Biden el favorito del establishment moderado, Buttigieg la renovación, y Bloomberg, por su parte, una figura extrapartidaria que amenaza con el poder de fuego de su billetera. Brad Bannon, consultor político y CEO de Bannon Communications Research, cree que las internas se dirimirán entre dos candidatos. “La disputa se definirá entre uno de los candidatos progresistas, Sanders o Warren, y uno de los demócratas pragmáticos, Biden o Buttigieg. Tras sus actuaciones en Iowa, creo que Sanders y Buttigieg serán los últimos candidatos en pie”, afirmó a PERFIL. El veterano senador, que se define como un “socialista democrático”, lidera las encuestas en New Hampshire, seguido de cerca por quien fue la sorpresa en Iowa.

Progresistas. Sanders, de 78 años, es respaldado por militantes jóvenes. “Ha logrado los números más impresionantes de recaudación de fondos. Además, sus partidarios están más motivados que los de otros candidatos demócratas”, señaló Miles Coleman, editor de La Bola de Cristal de Sabato, un sitio de análisis político y predicciones electorales de la Universidad de Virginia.

Warren, senadora por Massachusetts y fuerte crítica de Wall Street, aspira a ser la primera mujer presidenta en la historia de Estados Unidos. Prometió que si gana, abolirá el Colegio Electoral, el método de elección indirecta que privilegia una mayoría de delegados sobre el voto popular.

Moderado del establishment. Biden era señalado en la previa como el gran favorito a quedarse con la nominación. Sus chances radican en su perfil pragmático, que sustenta su “elegibilidad” entre los votantes independientes, y en su vinculación con el ex presidente Barack Obama. En New Hampshire marcha cuarto en las encuestas. Sin embargo, su candidatura repuntaría en en Nevada y Carolina del Sur, donde las comunidades latina y afroamericana tienen más peso electoral. “Veo a Biden aún como el favorito. En la campaña, asociará su imagen a la de Obama. Una vez que el calendario se traslade a estados demográficamente más diversos probablemente comenzará a acumular más delegados”, afirmó Coleman.

Renovación. Buttigieg, el candidato más joven de la contienda, dispone, según Brad Bannon, del carisma suficiente para derrotar al líder republicano: “Tiene una gran historia que contar porque es exactamente lo contrario de Trump. El alcalde Pete es joven, inteligente y sirvió con distinción en una zona de combate en Afganistán. Trump es viejo, estúpido y eludió el reclutamiento para evitar ir a Vietnam”.

Multimillonario y outsider. El empresario de medios Michael Bloomberg, dueño de una de las mayores fortunas de los Estados Unidos, amenaza la nominación de los demócratas más tradicionales. El ex alcalde de Nueva York, que no participa de las primeras cuatro primarias, espera dar el gran golpe en el Súper Martes del 3 de marzo, donde se votará en 16 estados y se elegirá un tercio de los delegados de toda la contienda. Con ese objetivo, gastó 300 millones de dólares en avisos televisivos y digitales. Pagó, al igual que Trump, 10 millones de dólares por 60 segundos de publicidad en el Super Bowl, que tuvo 99,9 millones de espectadores.

En una entrevista con Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group, el ex asesor de Trump, Steve Bannon, alertó sobre la candidatura de Bloomberg: “El sabe que tiene muy pocas probabilidades de ser presidente de Estados Unidos. Busca algo más grande. Comprará influencia en el Partido Demócrata. Pondrá una cantidad ilimitada de dinero para derrotar a Trump. Tirará una bomba termonuclear de dinero en el Súper Martes que quebrará estas primarias”.

Perfiles

◆ Bernie Sanders es senador por Vermont desde 2006. En las primarias de 2016, batalló hasta el final con Hillary Clinton, quien se quedó con la nominación demócrata.

◆ Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama. Trump presionó al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, para que abriera una investigación contra él y su hijo por presunta corrupción.

◆ Elizabeth Warren es senadora, jurista y ex profesora de Harvard. Representa el ala más progresista del Partido Demócrata.

◆ Pete Buttigieg fue alcalde de South Bend y veterano en Afganistán.

◆ Mike Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, tiene una fortuna de 53 mil millones de dólares, según Forbes.