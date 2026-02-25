El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque de fuerzas de seguridad cubanas a una lancha con matrícula estadounidense que dejó cuatro muertos y al menos seis heridos. “Los comunistas rendirán cuentas”, afirmó el funcionario al referirse al incidente ocurrido este miércoles 25 en aguas cercanas a Cuba.

"He instruido a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", afirmó Uthmeier en sus redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El vicepresidente JD Vance, dijo que la Casa Blanca está “vigilando” el incidente, "sin duda es una situación que estamos vigilando; ojalá no sea tan grave como tememos que pueda ser. Pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más".

Trump califica a Cuba de "nación fallida", pero descarta una intervención militar como la de Venezuela

Por el lado cubano, el Ministerio del Interior (Minint) informó que el ataque hacia la lancha rápida procedente de Estados Unidos por parte de la Tropa Guardafrontera cubana mató a cuatro tripulantes e hirió a otros seis. El hecho fue en respuesta a la desobediencia del alto en aguas territoriales y al disparo a la embarcación policial.

Según informaron, el incidente se dio este miércoles 25 en horas de la mañana cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

La lancha de Florida se habría acercado al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones. Allí una Tropa Guardafronteras habría pedido datos para su identificación y desde la lancha infractora “se abrió fuego contra los efectivos cubanos", según el Minint.

Las múltiples respuestas del lado estadounidense

Además de Marco Rubio y James Uthmeier, otros dirigentes se expresaron. Carlos Giménez, congresista cubano-estadounidense, exigió "una investigación inmediata de esta masacre", donde también sufrió heridas el comandante de la embarcación cubana.

Aumenta la escasez de combustible en Cuba y los conductores deben registrarse en una app y pagar en dólares

"Las autoridades de Estados Unidos deben determinar si cualquiera de las víctimas es ciudadana de EE. UU. o residente legal y establecer exactamente qué ocurrió. El régimen en Cuba debe relegarse al basurero de la historia por sus incontables crímenes contra la comunidad", exigió Giménez en un pronunciamiento.

El hecho ocurrió en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que han ido incrementándose desde la intervención de Trump en Venezuela. Desde ese entonces, el presidente norteamericano cortó el suministro de petróleo a la isla y aumentó las presiones sobre el gobierno.

RG/DCQ