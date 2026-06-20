Los sondeos favorecen a De la Espriella

De acuerdo con los últimos sondeos publicados por las principales firmas encuestadoras del país, el candidato derechista Abelardo de la Espriella lidera la intención de voto y se perfila como el favorito para suceder al actual gobierno, superando al aspirante de centroizquierda y candidato del oficialismo Iván Cepeda.

El escenario actual es el resultado directo de los reacomodamientos políticos tras la primera vuelta del 31 de mayo. De la Espriella, quien se impuso en esa instancia por una diferencia cercana a los 700.000 sufragios, logró capitalizar con rapidez el respaldo de los sectores conservadores y tradicionales -destacando la temprana adhesión de las bases de Paloma Valencia-. Este traspase de votos le ha permitido ampliar la brecha frente a Cepeda en la recta final de la campaña.

Las mediciones de la última semana reflejan una ventaja que oscila entre la brecha cómoda y el empate técnico, obligando a los analistas a mantener la cautela:

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Guarumo/Ecoanalítica y Atlas Intel coinciden en otorgarle a De la Espriella una ventaja de entre 7 y 8 puntos, situándolo por encima del 52% frente a un Cepeda estancado en el umbral del 44-45%.

El último estudio de CB Global, cerrado a tres días de las elecciones, ratifica la tendencia al otorgarle un 50,1% al candidato de la derecha frente a un 45,1% del bloque de izquierda.

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) presenta el panorama más competitivo, registrando un 47,1% para el puntero frente a un 46,7% de su rival; un empate técnico que mantiene viva la expectativa del progresismo.

La definición del domingo dependerá críticamente de la movilización regional y de la gestión del centro político. Iván Cepeda retiene sus bastiones históricos en Bogotá y la región Caribe, pero el desafío de la izquierda radica en contrarrestar el masivo caudal electoral que De la Espriella arrastra en Antioquia, el Eje Cafetero y los Santanderes. Por otro lado, los analistas siguen de cerca la evolución del voto en blanco, que tras la eliminación de figuras moderadas como Sergio Fajardo se ubica entre el 2,4% y el 7,6%.