L'Osservatore Romano de esta semana: "Una vacuna que no dé prioridad a los más ricos"

Noticias Relacionadas El Papa Francisco pidió que los pobres sean los primeros en vacunarse

En esta nueva edición semanal del L'Osservatore Romano en lengua española, se destaca desde su portada la Catequesis que el Papa Francisco ofreció el miércoles pasado. Además de su pedido concreto a: “Una vacuna universal que no dé prioridad a los más ricos”, el Papa Bergoglio expresó que “La Pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepciones entre personas, ha encontrado en su camino devastador, grandes desigualdades y discriminación. ¡Y las ha incrementado!”. «La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Nosotros debemos salir mejores, para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental.». Estas palabras fueron pronunciadas por el Sumo Pontífice, continuando el ciclo de reflexiones —inaugurado el miércoles 5— sobre la actualidad de los problemas sanitarios y sociales causados por el virus. El encuentro se celebró nuevamente en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano sin presencia de fieles, siguiendo las medidas adoptadas para contener la propagación del contagio. Comentando el pasaje bíblico de la Segunda Carta a los Corintios (8, 1-2.9), el Pontífice exploró el tema «La opción preferencial por los pobres, la virtud de la caridad». Sobre esta opción socio- teológica, aclaró que: “Y esta no es una opción política; ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio”.

Un lugar importante ocupa en esta edición, en ocasión de la Jornada Mundial convocada por la ONU para sensibilizar sobre la trata de seres humanos, la constante denuncia y atención del Papa Francisco sobre este flagelo. El Pontífice ha calificado a este delito gravísimo como “Una actividad innoble, una vergüenza para nuestras sociedades que se consideran civilizadas”. Estas consideraciones son desarrolladas en la página 10 por Gianluca Biccini, columnista estable de este periódico oficial de la Santa Sede. Biccini recuerda que desde el desde el principio del pontificado, Francisco ha denunciado con fuerza la plaga de la trata de seres humanos, definiéndola «la esclavitud más extendida en este siglo XXI» y haciendo que sea uno de los temas recurrentes de su magisterio. El columnista afirma en su artículo que no ha habido ocasión en la que Francisco no haya vuelto sobre lo que definió un crimen de «lesa humanidad», a través de repetidos llamamientos en discursos, homilías y documentos, y con iniciativas concretas: por ejemplo con la creación en 2014 del Grupo Santa Marta —una alianza global de jefes de las policías, obispos y comunidades religiosas— y la institución de la Jornada mundial de oración y reflexión que se celebra cada año el 8 de febrero, en el recuerdo de santa Josefina Bakhita, la monja originaria de Sudán que de niña vivió la dramática experiencia de ser vendida como esclava.

Como es habitual, se publican homilías, discursos y mensajes del Santo Padre en forma completa y oficial. Tal es el caso de su mensaje y oración dominical tradicional “Ángelus”, pronunciado desde su balcón pontificio hacia la Plaza San Pedro. En este caso, y tomando como base el texto del Evangelio litúrgico del día (San Mateo 15, 21-28), el Papa Francisco expresó que “Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no siempre es una historia limpia; muchas veces es una historia difícil, con muchos dolores, muchos problemas y muchos pecados. ¿Qué hago yo con mi historia? ¿La escondo? ¡No! Tenemos que llevarla delante del Señor”. Al finalizar el rezo mariano, el Sumo Pontífice ha dirigido su pensamiento en particular a todas las “situaciones dramáticas en el mundo que causan sufrimiento en la gente”, dando un primer lugar al Líbano y Bielorrusia.