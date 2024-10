Luego que los apoyara durante años, ahora los chavistas odian a Lula: "Actuó con total cinismo"

La relación entre Caracas y Brasilia venía tensa desde las polémicas elecciones venezolanas, cuando se le exigió al presidente venezolano Nicolás Maduro que compruebe los resultados publicando las actas, sin embargo, la ausencia del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre de los BRICS de esta semana terminó de dilapidar el vínculo. Si bien el presidente brasileño se ausentó por un accidente doméstico, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, puso en duda este hecho y señaló que Lula lo utilizó como "engaño" para impedir el ingreso de Venezuela al foro político-económico.

"Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela", señaló este sábado el fiscal venezolano a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Lula de Silva rompe con un chavismo de formas cada vez más dictatoriales

Saab hizo referencia al accidente doméstico que sufrió el Presidente brasileño y que le ocasionó una herida en la parte posterior de la cabeza, motivo por el que canceló su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS por recomendación médica. No obstante, tres días después del hecho, el equipo sanitario indicó que el mandatario se encontraba "estable" y "apto" para trabajar.

"Lo que corrió con mucha fuerza como rumor, lamentablemente parece corroborarse con un video difundido el día de ayer, donde se ve al presidente Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo (...) Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho 'accidente', para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado", disparó el fiscal general venezolano.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.

Sin embargo, a la reunión en Rusia acudieron de forma presencial representantes de la cancillería brasileña quienes, según Saab, impidieron que se sumaran como miembros activos a los BRICS. En este sentido, señaló que tuvieron una “nefasta actuación” al “agredir cobardemente a Venezuela”.

“Existe gran malestar en la izquierda latinoamericana y los movimientos revolucionarios del mundo por la indigna y nefasta actuación de su gobierno en dicha Cumbre al vetar y agredir cobardemente a Venezuela: siguiendo de manera obediente las instrucciones de los enemigos históricos de nuestros pueblos”, cuestionó.

Por su parte, el excanciller y asesor de Lula da Silva, Celso Amorim, dijo que el veto tenía que ver con una "ruptura de confianza". Según sostuvo, está relacionado con que Maduro le prometió a Lula difundir el escrutinio detallado de la elección del pasado 28 de julio en la que fue proclamado como presidente reelecto entre denuncias de fraude. No obstante, a la fecha, la autoridad electoral no lo ha publicado, como manda la ley.

El accidente de Lula da Silva por el que no asistió a la cumbre de los BRICS

Lula da Silva sufrió un accidente doméstico el sábado pasado y canceló su viaje a Rusia, lugar al que iba a viajar durante la semana para participar de la cumbre del grupo BRICS.

Según medios locales, el mandatario brasileño no asistió porque se cayó en el baño y recibió varios puntos de sutura en la cabeza. "Por consejo médico, no viajará a la Cumbre de los BRICS en Kazán, debido a un impedimento temporal para los viajes en avión de larga duración", indicaron en un comunicado de la Presidencia de Brasil.

Lula da Silva sufrió un accidente doméstico y no asistió a la cumbre de los BRICS en Rusia

Lula iba a ser recibido en la ciudad de Kazán por su par ruso, Vladímir Putin, quien entre el martes y el jueves recibió a una veintena de líderes de todo el mundo en un encuentro que, entre otras cosas, buscó exponer el poder ruso y el fracaso vinculado a la política de aislamiento de las potencias por la guerra con Ucrania.

Sobre el accidente, el Hospital Sirio-Libanés en Brasilia precisó que el mandatario ingresó el sábado 19 de octubre al centro médico "después de un accidente doméstico, con una herida corto-contusa en la región occipital".

