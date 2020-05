Lula se fue de boca: "Menos mal que la naturaleza creó el coronavirus"

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “elogió” al coronavirus, porque a su juicio ha permitido que el gobierno y las élites brasileñas comprendan la importancia del Estado para resolver las crisis que enfrenta el país, en declaraciones formuladas este martes 19, que le generaron una avalancha de críticas y de las que un día después, se arrepintió.

“Menos mal que la naturaleza, la naturaleza contra la voluntad de la humanidad, creó ese monstruo llamado coronavirus, porque ese monstruo está permitiendo que los ciegos vean, que empiecen a ver que sólo el Estado es capaz de solucionar determinadas crisis”, dijo Lula el martes, en una entrevista con la revista Carta Capital.

“La verdad es que tendría que haber dicho ‘lamentablemente’ antes que ‘menos mal’. Traté de usar una palabra para explicar que, la importancia del menospreciado sistema público de salud se descubre en el auge de la crisis. Pero usé una frase totalmente infeliz que no correspondía”, aseguró hoy el ex presidente, en otra entrevista que concedió, en este caso a una radio.

“Soy un ser humano movido a corazón, sé el sufrimiento que provoca la pandemia, no poder enterrar a sus parientes, no salgo de casa desde el 12. Nació mi nietita y no la fui a ver. Creo de todo corazón que mientras no haya remedio la mejor solución para no contagiarse es quedarse en casa”, añadió.

En las declaraciones del martes, Lula criticó especialmente a aquellas personas que creen que “nada que es público sirve” y que “hay que vender todo lo que es público”.

El Gobierno elude a Bolsonaro y apuesta a la relación con militares brasileños

Esas personas son parte de una “elite grosera” que es el principal apoyo del presidente Jair Bolsonaro, aseguró, una “elite rabiosa que no permite que nadie de abajo suba ni siquiera un escalón”.

Lula destacó que, si no fuese por la pandemia de coronavirus estaría en las calles gritando “Fuera Bolsonaro”, que a su juicio, al no respetar la ciencia y hacer campaña contra las políticas de prevención, comete un crimen político que merecería el impeachment.

Para Lula “es insoportable tener un hombre en el que la ignorancia llega a tal punto que no se ocupa de la pandemia, de la economía, de la educación, de nada”, afirmó Lula. “Por eso creo, agregó, que el pueblo tiene que crear las condiciones objetivas para votar el impeachment y este país vuelva a elegir un presidente de la República”.

Para el exmandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Bolsonaro comete un “genocidio” al defender el uso indiscriminado de la droga cloroquina, a pesar de la opinión de especialistas que subrayan la falta de pruebas de eficacia de esa droga contra el Covid-19.

“Creo en el impeachment. Lo que Bolsonaro está haciendo con el coronavirus es un genocidio. ¿Usted se imagina que el presidente de la República vaya a la televisión para recetar un remedio en contra de toda la comunidad científica?”, se pregunta Lula.

Con más de mil muertos en un día, Brasil es el tercer país más golpeado por el coronavirus

En la entrevista con Carta Capital, el ex presidente critica también al ex juez del Lava Jato y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, que lo condenó en dos procesos por corrupción y lavado de dinero, y atribuye todo a una iniciativa de las “elites rabiosas”.

“Las elites consiguieron inventar algo más sofisticado para golpearme: inventar una denuncia de corrupción”, y responsabilizó a Moro, la Fiscalía y parte de los medios de comunicación por haber puesto en duda su honestidad.

CP