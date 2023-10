Lula pidió a Israel que abra un corredor humanitario para sacar a los brasileños de Gaza

El gobierno brasileño inició una operación diplomática y militar riesgosa: un avión de la presidencia partió de Brasilia ayer por la tarde en un vuelo a Egipto. Es parte de la maniobra bautizada “Volviendo en Paz”, que procura el rescate de 22 brasileños en Gaza, un territorio bajo el asedio de las tropas israelíes. La aeronave debe aterrizar en breve en El Cairo donde permanecerá estacionada a la espera de los ciudadanos, que deberían llegar a través de un “corredor humanitario” tendido entre la ciudad palestina y el territorio egipcio. Ya fue contratado un ómnibus para ese traslado, pero surgieron dificultades inesperadas por cuenta de la evacuación de la zona norte de Gaza, ordenada por Israel en la madrugada de este viernes: le dieron apenas 24 horas a los palestinos para abandonar la región y reubicarse en el sur de la Franja.

Esto revela la inminencia de la ocupación anticipada estos días por el premier Benjamín Netanyahu. La operación de las Fuerzas Armadas de Brasil, bautizada ”Volviendo en Paz”, pudo ya retirar 411 brasileños que se encontraban en Tel Aviv; pero estiman que en total deberán ser repatriados 2.000, lo que implica poner a disposición un alto número de vuelos para los próximos días.

Separada geográfica y hasta políticamente de Cisjordania, Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados de superficie (o sea, una vez y media la ciudad de Buenos Aires). En el área norte de la Franja viven 1,1 millón de personas; y es obvio que al promover el desalojo forzado, el ejército Israelí busca preservarse en un futuro de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. La evacuación obligatoria ya fue comunicada por los militares de Israel a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.

"Pedí que se abra un corredor humanitario"

Con las tensiones que crecen según pasan horas y minutos, Lula da Silva tomó la cuestión del retiro de sus ciudadanos como la tarea más importante para el gobierno. El contingente de brasileños que está en Gaza es poco numeroso y la mayoría recibió refugio en una escuela católica. Por eso, el presidente Lula pidió especialmente que no bombardeen el lugar. Para garantizar la sobrevivencia de sus compatriotas, se comunicó personalmente con el presidente Isaac Herzog: “Conversé por teléfono para agradecerle el apoyo que dio a la retirada de brasileños desde Tel-Aviv…Pero le transmití mi apelación para que Israel abra un corredor humanitario, de modo que todos aquellos que quieran salir de la Franja de Gaza puedan hacerlo en forma segura hacia Egipto”.

Franja de Gaza, el enclave palestino dominado por Hamas, la pobreza extrema y las guerras

Diplomáticos brasileños avisaron a los periodistas que de fracasar la evacuación a través de la frontera con el norte de Africa, las 22 personas que aguardan el rescate pueden “morir de hambre”; resaltaron que “la situación es desesperante”.

La oficina de la Representación de Brasil em Ramallah, capital de Cisjordania, “aguarda aún una confirmación sobre ese corredor” indicó el Palacio de Itamaraty. Egipto ya aceptó el pedido de Brasilia para facilitar el rescate aéreo. Pero indicó que falta aún la confirmación por parte de Israel de que ese corredor especial no será bombardeado.

En el diálogo telefónico con Herzog, Lula también le pidió “todas las iniciativas posibles para que no falte agua, luz y remedios en los hospitales. No es posible que los inocentes sean las víctimas de la locura de aquellos que quieren la guerra”. Un peligro no menor es que se intensifiquen los bombardeos israelíes sobre el corredor humanitario, lo que tornará “nula cualquier chance de rescate”. En el grupo de brasileños hay 10 niños, siete mujeres y cinco hombres, que imploran por ponerse a salvo.

LT