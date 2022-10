El mapa electoral de Brasil estado por estado

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue elegido este domingo 30 de octubre presidente de Brasil tras derrotar por escaso margen al actual mandatario, Jair Bolsonaro, tuvo su mejor desempeño en cuanto a votos en el nordeste del país.

El candidato del PT, que obtuvo el 50,90% de los sufragios, resultó vencedor en los estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe y Tocantins.

Lula da Silva se puso una gorra de CFK 2023 y prometió unidad: “Brasil está de vuelta en el mundo”

Además, también obtuvo más votos por parte de los nacidos en Brasil que residen en el exterior.

A su vez, Bolsonaro venció en: Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina y São Paulo.

Lula da Silva celebró la victoria en el balotaje.

La elección en Brasil estado por estado:

Acre: Bolsonaro (70,30%) y Lula (29.70%).

Alagoas: Lula (58,68%) y Bolsonaro (41,32%).

Amapá: Bolsonaro (51,39%) y Lula (48,61%).

Amazonas: Lula (51,09%) y Bolsonaro (48,91%).

Bahia: Lula (72,12%) y Bolsonaro (27,88%).

Ceará: Lula (69,97%) y Bolsonaro (30,03%).

Distrito Federal: Bolsonaro (58,81%) y Lula (41,19%).

Espírito Santo: Bolsonaro (58,04%) y Lula (41,96%).

Exterior: Lula (51,27%) y Bolsonaro (48,73%).

Goiás: Bolsonaro (58,71%) y Lula (41,29%).

Maranhão: Lula (71,14%) y Bolsonaro (28,86%).

Mato Grosso: Bolsonaro (65,08%) y Lula (34,94%).

Mato Grosso do Sul: Bolsonaro (59,49%) y Lula (40,51%).

Minas Gerais: Lula (50,20%) y Bolsonaro (49,80%).

Paraná: Bolsonaro (62,40%) y Lula (37,60%).

Paraíba: Lula (66,62%) y Bolsonaro (33,38%).

Pará: Lula (54,75%) y Bolsonaro (45,25%).

Pernambuco: Lula (66,93%) y Bolsonaro (33,07%).

Piauí: Lula (76,86%) y Bolsonaro (23,14%).

Rio de Janeiro: Bolsonaro (56,53%) y Lula (43,47%).

Rio Grande do Norte: Lula (65,10%) y Bolsonaro (34,90%).

Rio Grande do Sul: Bolsonaro (56,35%) y Lula (43,65%).

Rondônia: Bolsonaro (70,66%) y Lula (29,34%).

Roraima: Bolsonaro (76,08%) y Lula (23,92%).

Santa Catarina: Bolsonaro (69,27%) y Lula (30,73%).

Sergipe: Lula (67,21%) y Bolsonaro (32,79%).

São Paulo: Bolsonaro (55,24%) y Lula (44,76%).

Tocantins: Lula (51,36%) y Bolsonaro (48,64%).

