Más de 40 personas murieron "carbonizadas" y "desmembradas" en Rafah, pero Israel dijo que fue un "accidente"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el mortal bombardeo que golpeó un campamento de desplazados en Rafah, en el sur de Gaza, fue un "accidente trágico" y que su gobierno está "investigando".

La operación israelí, que tuvo lugar la noche del domingo y duró varias horas, mató al menos a 45 personas, según las autoridades de la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamás desde 2007.

"En Rafah evacuamos a un millón de residentes que no están implicados y, a pesar de nuestros esfuerzos, ayer se produjo un trágico accidente", declaró Netanyahu ante el Parlamento.

Agregó que su gobierno investiga lo sucedido y aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían hecho "sus mejores esfuerzos para no dañar a quienes no estaban involucrados" en el conflicto, en un discurso que fue interrumpido por gritos de los legisladores opositores.

Netanyahu aseguró que lo ocurrido el domingo "es una tragedia para Israel", pero una "estrategia para Hamás" e insistió en que no tiene intención alguna de poner fin a la guerra sobre la Franja de Gaza, informa The Times of Israel.

"Quienes dicen que no están preparados para resistir la presión levantan la bandera de la derrota (...) seguiré luchando hasta que se levante la bandera de la victoria. No tengo intención de poner fin a la guerra antes de que se hayan alcanzado todos los objetivos", remarcó.

El ejército israelí informó que uno de sus aviones "golpeó una instalación de Hamás" en Rafah el domingo y que mató a dos altos cargos del movimiento islamista, considerado como organización "terrorista" por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

El bombardeo desencadenó un incendio que arrasó el campo de desplazados de la zona de Tal Al Sultan, que albergaba a habitantes de Gaza que habían huido de los más de siete meses de guerra entre el ejército israelí y los movimientos armados del estrecho territorio palestino.

"Las personas no fueron heridas ni asesinadas: fueron carbonizadas", lamenta el joven Mohamad Hamad, al día siguiente del sangriento bombardeo. "La hija de mi primo, una niña de 13 años como máximo, fue una de las 'mártires'. Tenía los rasgos irreconocibles porque la metralla le arrancó la cara", continúa Hamad, de 24 años.

"Cuando escuchamos el ruido [de la explosión], el cielo se iluminó de repente", contó Mouhanad, un desplazado palestino que vio la tragedia.

"Vimos cuerpos carbonizados y miembros desmembrados tras el uso de (...) misiles que provocaron un incendio masivo", dijo Mohamad al Mughayyir, jefe de la agencia de protección civil de Gaza. "Entre los muertos había personas desmembradas, niños, mujeres y ancianos", afirmó.

Un grupo de palestinos que se habían refugiado en esta parte de la ciudad tras recibir órdenes del ejército israelí de evacuar otros sectores manifestaron su incomprensión por lo sucedido.

"Nos lanzaron octavillas para decirnos que fuéramos a la zona humanitaria de Tal al Sultan, así que obedecimos y vinimos aquí", contó Abu Mohamed, un hombre que llegó a Rafah desde el norte de la Franja de Gaza apenas unas semanas después del inicio de la guerra. "Y sin embargo, ayer, mientras cenaba, al atardecer, sentí de repente como un terremoto", continúa Mohamed.

Según corresponsales de medios occidentales, la clínica de Tal al Sultan, el piso está recubierto por cuerpos envueltos en sábanas blancas. Los muertos se cargan después en camionetas para ser enterrados.

En su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre, los milicianos islamistas mataron a más de 1.170 personas, en su mayoría civiles. También capturaron a 252 personas. Israel afirma que 121 permanecen secuestradas en Gaza, de las cuales 37 habrían muerto.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamás y lanzó una ofensiva contra Gaza, que ya dejó más de 36.000 muertos, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud gazatí.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el bombardeo en Rafah, diciendo: "Ya no hay lugar seguro en Gaza. Este horror debe parar", añadió Guterres en una publicación en las redes sociales.

