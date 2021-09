Ojo por ojo: los talibanes cuelgan cadáveres de delincuentes en plazas de Afganistán

Los talibanes, grupo extremista que volvió al poder en Afganistán, colgaron un cadáver de una grúa estacionada en una plaza en lo que representa un mensaje de advertencia para quienes violen las reglas.

Según informó la agencia Associated Press, los funcionarios talibanes inicialmente llevaron cuatro cuerpos a la plaza central en la ciudad occidental de Herat, y posteriormente trasladaron tres de ellos a otras partes de la ciudad para su exhibición pública.

Wazir Ahmad Seddiqi, dueño de una farmacia al costado de la plaza de Herat, explicó que los cuatro cuerpos, que habrían sido capturados durante un intento de secuestro de un comerciante y un civil. Los cuatro ajusticiados los mantenían cautivo en un área cercana.

Según Maulwai Shair Ahmad Emar, vicegobernador talibán de Herat, los combatientes talibanes habían seguido a los presuntos secuestradores y los habían matado a todos en un tiroteo.

La policía cerró las rutas fuera de la ciudad y los talibanes detuvieron a unos hombres en un puesto de control, donde “se produjo un tiroteo”, dijo el vicegoberador a la agencia AFP.

“Para que sea una lección para otros secuestradores (...), los colgamos en las plazas de la ciudad y dejamos claro a todos que todo el que robe o secuestre o haga alguna acción contra nuestro pueblo será castigado”, señaló también a la agencia.

“El objetivo de esta acción es alertar a todos los delincuentes de que no están a salvo”, dijo a la agencia un comandante talibán que no se identificó en una entrevista en cámara realizada en la plaza.

