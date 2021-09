Diálogo de otro planeta: "No habrá impunidad para Guaidó ni en Marte", aseguró Maduro

En medio del diálogo entre Gobierno y oposición venezolanos que se desarrolla en México, con el aval de Países Bajos por el lado opositor y Rusia al lado del chavismo, el presidente Nicolás Maduro afirmó este domingo que más allá de esos contactos "no habrá ningún tipo de impunidad para los cometidos contra el Estado" por el exdiputado Juan Guaidó.



"No va a haber impunidad para Guaidó ni en México ni en Marte, aquí no va haber impunidad, no solo tiene que haber justicia, sino justicia severa, porque es mucho el daño que le han hecho a la vida de la familia venezolana", indicó Maduro durante una entrevista transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.



El mandatario reiteró que la oposición que lidera Guaidó "dañó fuertemente a Venezuela, con el robo de la petrolera Citgo en Estados Unidos, y la petroquímica Monómeros en Colombia". Además, indicó que ese sector es el responsable del secuestro de más de 8.000 millones de dólares, y el robo de más de 2.000 millones de dólares en oro que su país tiene depositado en el Banco de Inglaterra.

En el marco de las negociaciones en México, el gobierno venezolano liberó al diputado Freddy Guevara, un colaborador de Guaidó.





Para Maduro, las sanciones a su país por solicitud de la oposición, "socavaron la actividad económica, prohibieron exportación y el comercio libre para Venezuela".



El Ministerio Público venezolano ya abrió 25 causas contra Guaidó, quien es investigado por usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.



Maduro hizo las declaraciones en paralelo a la tercera jornada de deliberaciones entre la delegación del Gobierno y la oposición que se desarrolla en México, y que está marcada por la decisión opositora de participar en los cruciales comicios regionales del 21 de noviembre.



El proceso actual sigue a los fallidos diálogos de Barbados, en 2019, y República Dominicana, en 2018, y está mediado por Noruega y cuenta con Países Bajos como país acompañante de la oposición y Rusia del Gobierno.





Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista) y jefe de la delegación del Gobierno venezolano para el diálogo, Jorge Rodríguez, dijo que las delegaciones trabajan en "buscar garantías económicas".



El jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blyde, aseguró a su vez que ese sector está comprometido con la producción de acuerdos tempranos, los cuales están contenidos en la agenda de diálogo, informó la agencia de noticias Sputnik. El primer encuentro se dio el pasado 13 de agosto, cuando las delegaciones firmaron un memorando de entendimiento con el apoyo de Noruega.



El memorando consta de siete puntos, entre los que incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento.

TE/HB