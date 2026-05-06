Estados Unidos atacó una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico oriental, en un operativo ejecutado por el Comando Sur (SOUTHCOM) que dejó tres personas muertas, según informó oficialmente el organismo militar. La acción se realizó el martes por la noche, en aguas internacionales, sobre un navío asociado a organizaciones consideradas terroristas por Washington.

De acuerdo al comunicado difundido por el SOUTHCOM, la operación fue llevada adelante por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo el mando del general Francis L. Donovan, y consistió en un “ataque cinético letal” contra la embarcación. Dos de los tripulantes fueron identificados como “narcoterroristas” y abatidos durante la intervención, sin que se registraran heridos ni daños en las fuerzas estadounidenses.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El objetivo fue localizado a partir de información de inteligencia que indicaba que la lancha navegaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en la región. Estas zonas, tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, son consideradas corredores clave para el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Washington sostiene que este tipo de operativos apunta a desarticular redes narcotraficantes que, según sus denuncias, mantienen vínculos con el régimen venezolano y han sido catalogadas como organizaciones terroristas. La ofensiva forma parte de una política más amplia de seguridad regional impulsada por la administración estadounidense.

Mensajes ambiguos: Marco Rubio dijo que la ofensiva militar de Estados Unidos en Irán ya terminó

Una estrategia militar en expansión

Desde agosto de 2025, Estados Unidos desplegó operativos militares en el Caribe que luego se extendieron al Pacífico, con un saldo acumulado de decenas de ataques y un centenar de presuntos narcotraficantes muertos. Estas acciones se enmarcan en la decisión del gobierno de Donald Trump de frenar el flujo de drogas hacia su territorio mediante intervenciones directas en aguas internacionales.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses avanzan en el desarrollo de sistemas autónomos con inteligencia artificial, probados en ejercicios como FLEX 2026 en Cayo Hueso. Estas maniobras buscan integrar tecnología no tripulada a operaciones marítimas en América Latina, en un contexto de creciente tensión con Cuba y mayor presión económica sobre la isla.

CS/ff