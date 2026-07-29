Ordenan la detención de Evo Morales en Bolivia

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, acusado de presuntamente liderar las protestas y bloqueos de rutas que paralizaron el país durante más de 50 días. “El día de hoy se ha librado una orden de aprehensión” contra Morales, confirmó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

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