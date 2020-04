Pandemia: cómo responden las dictaduras y las democracias

Augusta Saraiva

Para el politólogo estadounidense Steven Levitsky, co-autor del best seller Cómo mueren las democracias, en momentos de crisis como la que ha desatado la pandemia de coronavirus es inevitable que las libertades individuales sean reducidas, pero destaca que no todos los casos son justificables. Especialista en política latinoamericana de la Universidad de Harvard, explicó a PERFIL cómo puede el Covid-19 impactar la democracia en la región y el mundo.

—¿Gobiernos autócratas aprovechan la pandemia para aumentar su poder?

—Es inevitable y absolutamente necesario que en esta crisis gobiernos democráticos y autoritarios limiten los derechos de las personas. Y esto se ve en algunos de los países más democráticos del mundo, no solo en China, aunque no haya duda de que en las dictaduras los gobiernos tomarán medidas más duras. Algunas se están aprovechando de la crisis no para limitar el movimiento o el comportamiento de las personas, sino que para cancelar elecciones o reprimir a los medios. Una violación a mi derecho a reunirme con amigos en un parque no es lo mismo que establecer una emergencia en la que se cancelen elecciones o referendos. Eso sucede en algunos lugares, pero no en todos. Algunos gobiernos se están volviendo más autocráticos, como en Hungría, Filipinas e Israel, pero algunos autócratas están perdiendo poder, como es el caso de Jair Bolsonaro, Donald Trump o Andrés Manuel López Obrador.

—Pero es necesario aplicar medidas restrictivas.

—Una emergencia de salud pública requiere que gobiernos autoritarios y democráticos restrinjan libertades civiles. Incluso el gobierno más democrático del mundo tendrá que decirme que no puedo ir a un concierto con 5.000 personas o que no puedo ir al parque. Esto no es necesariamente antidemocrático, sino que una restricción a mis libertades. Hemos visto eso en países democráticos como Dinamarca, Uruguay y Costa Rica. Pero hay ciertas acciones autoritarias que no son justificables. Pueden posponer elecciones, pero no cancelarlas. O atacar a los medios y expulsar a periodistas. Además, estas políticas no pueden ser permanentes, sino que deben ser hechas específicamente para la crisis.

—¿Dictadores o autócratas están mejor preparados para enfrentar la pandemia?

—No está claro que las dictaduras estén lidiando con la crisis mejor que las democracias. Aunque Estados Unidos y Brasil sean dos grandes democracias que han respondido terriblemente mal, desde Dinamarca hasta Perú, pasando por Taiwán, otras lo han hecho muy bien. Y hay dictaduras como Rusia, Venezuela y Nicaragua que están respondiendo muy lentamente. Tener una dictadura no te coloca en una mejor posición para responder a una epidemia.