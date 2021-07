Pegasus, el software israelí que espió los teléfonos de periodistas, políticos y activistas en todo el mundo

Una empresa israelí acusada de suministrar un software espía a gobiernos fue vinculada este domingo 18 de julio a la divulgación de una lista de 50.000 números de teléfonos de activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo.

El NSO Group y su malware Pegasus han estado en los titulares al menos desde 2016, cuando investigadores de The Washington Post, The Guardian y Le Monde acusaron a la empresa de ayudar a espiar a un disidente en Emiratos Árabes Unidos.

The Post aclaró que la filtración fue dada a conocer por Forbidden Stories, una organización periodística sin fines de lucro basada en París, y Amnistía Internacional. El periódico indicó que se desconoce la cantidad total de teléfonos atacados y vulnerados.

En la lista figuran números de periodistas de gran cantidad de medios como AFP, The Wall Street Journal, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, El País, AP, Le Monde, Bloomberg, entre otros, según The Guardian.

El uso del software para hackear los teléfonos de los reporteros de Al-Jazeera y de un periodista marroquí habían sido informado anteriormente por Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, y Amnistía Internacional.

También figuran en el listado dos números pertenecientes a mujeres cercanas al periodista saudí Jamal Khashoggi, quien fue asesinado por un escuadrón saudí en 2018, y el de un reportero mexicano que fue acribillado en un lavadero de autos.

The Post dijo que los números en la lista no están atribuidos, lo que significa que no todos pueden ser rastreados hasta sus dueños. Sin embargo, medios de comunicación que participan en el proyecto pudieron identificar a más de 1.000 personas de más de 50 países.

Entre ellos se encontraban varios miembros de familias reales árabes, al menos 65 ejecutivos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de gobierno y ministros.

Según los reportes, muchos números de la lista estaban concentrados en los próximos 10 países: Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Kazajastán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo funciona el software Pegasus?

Pegasus, señala Forbidden Stories, es una herramienta altamente invasiva que puede encender la cámara y el micrófono del teléfono de una persona objetivo, así como acceder a los datos del dispositivo, convirtiendo en un espía de bolsillo.

En algunos casos, se puede instalar sin necesidad de engañar al usuario. NSO, el grupo a cargo del software, dijo que el informe está "repleto de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas", y amenazó con entablar una demanda por difamación.

"Nos gustaría enfatizar que NSO vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas", justificó.

Citizen Lab informó en diciembre del año pasado que los dispositivos móviles de más de tres decenas de periodistas de la red Al-Jazeera de Qatar habían sido atacados por el mismo software que la empresa israelí protege contra viento y marea.

Amnistía Internacional comunicó a su vez en junio del 2020 que las autoridades marroquíes utilizaron el malware de NSO para insertar software espía en el teléfono celular de Omar Radi, un periodista condenado por una publicación en las redes sociales.

En ese momento, NSO dijo que estaba "profundamente preocupada por las acusaciones" y que estaba revisando la información. Fundada en 2010 por los israelíes Shalev Hulio y Omri Lavie, NSO tiene su sede en el centro israelí de alta tecnología de Herzliya.

