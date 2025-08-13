Piloto e influencer estadounidense aterrizó sin permiso en la Antártida y llegó a un acuerdo judicial en Chile

El influencer y piloto norteamericano Ethan Guo aterrizó sin permiso en un área territorial de la Antártida, sobre la que Chile sostiene actualmente un reclamo de soberanía. El joven se había propuesto como objetivo volar sobre los siete continentes y recaudar fondos para la investigación del cáncer. Su abogada, Karina Ulloa, alegó que “estaba realizando un vuelo exploratorio para ver si podía seguir esa ruta y experimentó complicaciones” durante el vuelo que lo llevaron a descender en la zona y llegó a un acuerdo judicial con la nación vecina.

Los fiscales trasandinos lo acusaron de proporcionar información falsa sobre su punto de aterrizaje y, haber violado los artículos 194 y 197 enmarcados en la seguridad de la aviación civil del Código Aeronáutico del país sudamericano.

El fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto Rifo, sostuvo que “el imputado entregó información falsa a la autoridad aeronáutica. Presentó un plan de vuelo indicando que iba a sobrevolar la ciudad de Punta Arenas; sin embargo, continuó rumbo a la Antártida sin informar a nadie y sin autorización alguna, aterrizando en el aeródromo de la Base Teniente Rodolfo Marsh, en territorio antártico chileno”.

En el sitio web personal de Ethan Guo se precisa que intentaba reunir la suma de un millón de dólares que sería destinado a la investigación de la enfermedad y había comenzado a transmitir su travesía vía instagram a más de 1.000.000 de seguidores desde septiembre del 2024.

Guo pilotaba un avión ligero monomotor Cessna 182Q, registrado como N182WT. Se resolvió un acuerdo entre la legista de Guo y los fiscales chilenos para suspender el proceso bajo la condición de que él debe abonar un monto fijado en los US$30 mil que serán donados a una fundación de cáncer infantil.

Además, debe abandonar el país y tendrá terminantemente prohibido volver a entrar al territorio chileno durante un período de tres años, según precisaron las autoridades.

“Su avión aún permanece en territorio antártico y tendrá que pagar los costos de seguridad de la aeronave y mantenimiento personal”, declaró el último lunes el fiscal local Cristián Crisosto.

¿Qué establecen los artículos 194 y 197 del Código Aeronáutico de Chile ante la violación de la seguridad de la aviación civil?

De acuerdo al artículo 194 del Código Aeronáutico de Chile enmarcado dentro de la seguridad de violación civil expresa que “el comandante de la aeronave que omitiere dar la información que requiriere el control de tierra para la seguridad del vuelo, o diere datos falsos, será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo y multa de diez a cien ingresos mínimos mensuales. El tribunal podrá imponerle, además, la suspensión de la licencia hasta por un plazo de tres años”.

En tanto que, el artículo 197 determina que “el que, sin autorización legítima, se detuviere o penetrare en la pista de aterrizaje de un aeródromo, o consintiere la entrada de animales en un aeródromo, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales”.

Ethan Guo puso gravemente en riesgo la seguridad del tráfico aéreo hacia la Antártida y la región de Magallanes. El tribunal chileno decretó un plazo de investigación de 90 días para este caso, durante el cual Guo deberá permanecer en territorio trasandino.

