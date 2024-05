Por qué no pueden desembarcar: el drama de los tripulantes del buque que destruyó al puente de Baltimore

La demolición de los restos del puente de Baltimore con una explosión controlada este lunes fue una esperanza para los 21 tripulantes del Dalí, el barco que impactó contra la estructura. Los marineros permanecen a bordo desde el día del incidente. E incluso permanecieron en el lugar durante la voladura del puente. Y aún no saben cuándo podrán regresar a sus casas.

Las explosiones provocadas este lunes esparcieron pedazos del puente Francis Scott Key de Baltimore hacia las aguas del río Patapsco de Maryland mientras los hombres permanecían escondidos de forma segura bajo la cubierta del casco del buque.

La demolición del puente de Baltimore: el barco que lo chocó seguía en el lugar

Tanto las autoridades como la tripulación del Dalí esperan que la demolición se convierta en el principio del fin de un largo proceso que aún continúa con los 21 hombres atrapados y aislados en un barco, a miles de kilómetros de sus hogares.

Fue el pasado 26 de marzo cuando el Dali, un portacontenedores de 289 m. que iniciaba un viaje de 27 días desde Baltimore a Sri Lanka impactó contra el puente Francis Scott Key, dejando el buque atrapado bajo una enorme extensión de metal destrozado.

Desde aquel entonces, la tripulación del barco, compuesta por 20 hombres de India y uno de Sri Lanka, no pudo desembarcar, como consecuencia de las restricciones de visa, falta de pases terrestres requeridos e investigaciones paralelas en curso por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y el FBI.

Demolición de los restos del puente de Baltimore.

"Son parte del barco. Son necesarios para mantener el barco con personal y operativo", indicó al respecto el almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Shannon Gilreath, quien indicó que los hombres atrapados en el buque "son los mejores socorristas a bordo del barco".

Los expertos abocados al caso indicaron que el barco probablemente sea reactivado esta semana, aunque no aclararon cuándo podrá realizar el viaje de 2 millas náuticas hasta el puerto.

Días de aislamiento

Joshua Messick, director ejecutivo del Centro Internacional de Marinos de Baltimore, organización sin fines de lucro dedicada a proteger los derechos de los marineros, se puso en contacto con los 21 tripulantes que aún permanecen a bordo y reveló que los hombres están sin comunicación con el mundo exterior desde que el FBI confiscó sus celulares.

"No pueden realizar operaciones bancarias en línea. No pueden pagar sus facturas en casa. No tienen ninguno de sus datos ni la información de contacto de nadie, están realmente aislados", señaló y agregó: "No pueden comunicarse con las personas que necesitan, ni siquiera mirar fotografías de sus hijos antes de irse a dormir. Es una situación realmente triste".

El Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur y la Organización de Marineros de Singapur también se involucró en el caso y en una declaración conjunta el pasado 11 de mayo ambas organizaciones señalaron que "la moral ha caído" y que esto es impulsado por un "temor infundado de responsabilidad penal personal".

Los sindicatos también pidieron por la "rápida devolución" de los teléfonos a la tripulación, argumentando que la falta de comunicación con las familias está "causando dificultades significativas para los miembros con niños pequeños en casa".

En este contexto, todos los tripulantes del buque recibieron tarjetas SIM y celulares temporales, sin datos incluidos, junto a paquetes de ayuda de varios grupos comunitarios y particulares, que incluyen bocadillos indios y cobertores hechos a mano.

Además, Messick reveló que espera que se permita la creación de pequeños grupos de marineros que puedan acceder a pases de tierra, aunque sea con fuertes restricciones en sus movimientos. "Sólo estamos tratando de ayudarlos a respirar un poco", manifestó.

