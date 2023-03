¿The Last of Us?: primer caso de un humano infectado por un hongo asesino

Un hombre de 61 años que se quejaba por la tos y el exceso de fatiga falleció por un absceso paratraqueal en el cuello. Según los cirujanos que lo operaron contrajo el hongo que causa la enfermedad de "la hoja plateada" en las plantas, conocido científicamente como condrostereum purpureum.

Tras sufrir diferentes síntomas similares y dificultad para tragar durante tres meses, un hombre llegó al Consultant Apollo Multispecialty Hospitals de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental de la India.

Los resultados de los escáneres realizados al paciente mostraron que tenían un absceso en la tráquea. Sin dudarlo, el hombre fue traslado a cirugía donde drenaron el pus y enviaron muestras a un laboratorio, lo que reveló que había contraído condrostereum purpureum.

Qué es el condrostereum purpureum

Se trata de un hongo que causa la enfermedad de la hoja plateada en las plantas y que se transmite por esporas en el aire. Estas esporas convierten lentamente las hojas de las plantas en un color metálico antes de matarlas lentamente.

Según las primeras pericias, se cree que se infectó mientras realizaba una investigación como micólogo de plantas; lo que implica trabajar directamente con mohos, levaduras y hongos.

El hombre, que no fue identificado, estuvo trabajando con "material en descomposición, hongos y varios hongos vegetales durante mucho tiempo", según los médicos que lo trataron.

El DailyMail informó que el caso “plantea serias dudas” porque demuestra que la infección puede afectar tanto a “personas sanas como inmunocomprometidas”, advirtieron los especialistas.

Según publicaron en la revista Medical Micology Case Reports, los médicos de Consultant Apollo Multispecialty Hospitals dijeron que el paciente asistió al hospital quejándose de sus recurrentes, ronquera y fatiga que no había podido controlar durante tres meses.

El hombre, que no tenía condiciones subyacentes que lo pusieran en riesgo, también había experimentado dificultad para tragar y dolor de garganta.

La serie de HBO, The Last of Us, basada en un videojuego, trata de un hongo que convierte a las personas en zombies.

Síntomas del hongo asesino

Si bien los primeros exámenes y las exploraciones de rayos X del tórax del hombre resultaron "normales", sin embargo, los resultados de la tomografía computarizada mostraron que el hombre tenía un absceso paratraqueal en el cuello.

Dichos abscesos pueden resultar fatales si no se detectan y tratan de inmediato porque pueden obstruir las vías respiratorias y provocar infecciones potencialmente mortales.

Por lo general, se trata con medicamentos antimicóticos y cirugía para drenarlo.

Una vez que el pus se drenó por completo y se envió al centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en el norte de la India para su análisis, el hombre recibió dos ciclos de medicamentos antimicóticos durante dos meses.

La enfermedad de chondrostereum purpureum

“Hasta ahora no había evidencia de que un tipo particular de hongo pudiera infectar a los humanos”, dijeron los investigadores. El hombre estaba libre de la enfermedad dos años después, confirmaron los médicos.

Entre los millones de hongos presentes en el medio ambiente, actualmente solo unos pocos cientos de hongos pueden infectar a humanos y animales. "Durante las últimas décadas, han surgido múltiples hongos patógenos nuevos", dijeron los científicos.

Crisis climática

El empeoramiento del calentamiento global también "abrirá la Caja de Pandora para enfermedades fúngicas más nuevas", agregaron los médicos.

El aumento de las temperaturas en el número de mutaciones que se producen en los hongos, lo que podría aumentar la resistencia a los medicamentos y acelerarlos mejor para sobrevivir en el cuerpo humano.

Se produce cuando los funcionarios de salud de EE.UU. La semana pasada emitieron una advertencia sobre el hongo Candida auris, señalando que la enfermedad, que puede matar hasta el 60 por ciento de las personas que infectan, se ha triplicado en los últimos años y se ha vuelto resistente a múltiples medicamentos.

La realidad supera la ficción

Las sospechas sobre la amenaza que representan los hongos se pusieron de manifiesto debido al exitoso programa de televisión estadounidense The Last of us, que ha sido visto por decenas de millones de personas en todo el mundo.

En dicha serie, las personas que se infectan con un fungus llamado cordyceps transformarse en zombis.

Tal como está, el hongo solo puede infectar insectos, como las hormigas. Pero sus efectos han sido etiquetados como zombis, con cordyceps creciendo fuera del cuerpo de su anfitrión y controlando su comportamiento.

