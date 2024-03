Putin se encamina a la reelección en un mandato que duraría 31 años

Ayer comenzaron los comicios en Rusia, con ganador cantado desde hace meses. El actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, se perfila como el ganador de estas elecciones que durarán hasta el domingo en un país que tiene más de 145 millones de habitantes, con once horarios distintos, que se extiende desde Extremo Oriente hasta sus fronteras con países de la Unión Europea.

Una encuesta estatal predijo a principios de semana que Putin obtendría más del 80% de los votos. De resultar victorioso, Putin, de 71 años, permanecerá en el cargo hasta 2030, logrando 31 años al poder, con su primer mandato en 1999. Si ello ocurriera, se convertiría en el dirigente más longevo al frente de Rusia desde Catalina la Grande, que gobernó durante 34 años a fines del siglo XVIII.

Sus adversarios son tres candidatos que no se opusieron a la ofensiva a Ucrania ni a la represión que diezmó la disidencia; un contendiente algo más crítico fue impugnado por la comisión electoral. Valentina, votante de 75 años, aseguró que “actualmente, no hay alternativa a Putin”.

El mayor adversario político del Kremlin, Alexei Navalni, murió el mes pasado en una cárcel del Ártico. Su viuda, Yulia Navalnaya, llamó a los rusos a congregarse ante los Colegios Electorales a mediodía del domingo, como forma de protesta, pero la fiscalía de Moscú advirtió que castigaría a los implicados en “la organización y participación de actos masivos”.

Según analistas, Putin busca convertir los comicios en una demostración de apoyo a su ofensiva militar en Ucrania, que se inició en febrero de 2022.

Incidentes. El primer día de votación se vio empañado por actos de vandalismo en los Colegios Electorales, con al menos nueve detenciones. Una mujer fue detenida en Moscú por haber incendiado una cabina de voto, según los medios rusos, y otra, de unos 20 años, trató de arrojar un cóctel Molotov contra un local electoral en San Petersburgo, señaló un dirigente de la ciudad.

También, en la ciudad siberiana de Janti-Mansisk una persona fue detenida por haber tratado de incendiar una urna. Otra fue arrestada en la región de Cheliábinsk por haber intentado arrojar un petardo, y un hombre, en la misma zona, fue sancionado por encender fuegos artificiales dentro de un Colegio Electoral. No está claro si la serie de incidentes allí fue una protesta coordinada contra la votación o incidentes aislados.

Las autoridades han alentado a los rusos a acudir a las urnas por deber patriótico, y afirman que las elecciones demostrarán que el país respalda plenamente el ataque de Putin a Ucrania. En Moscú, una docena de habitantes esperaba en la mañana su turno para ser los primeros en emitir su voto. “Es importante votar por el futuro de Rusia”, afirmó Liudmila, una partidaria de Putin, de 70 años, que espera, “ante todo, la victoria (en Ucrania)”. Natan, de 72 años y también simpatizante del actual mandatario, afirmó que espera que el gobierno aumente el empleo y trabaje “para que no haya guerra, sino estabilidad en el país”.

Diferentes medios afirman que en los Colegios Electorales algunos votantes fueron presionados para participar de las elecciones. “Si no hubiese ido a votar, habría tenido problemas”, dijo Nadezhda, una bailarina de 23 años. “La mayoría de los jóvenes entienden de todos modos que no pueden hacer nada, que no pueden cambiar nada”, agregó la joven, quien ha pasado su vida viviendo bajo el gobierno de Putin.