Quién es Tal Mitnick, el primer israelí rebelde que el gobierno de Israel metió preso

Al finalizar la escuela secundaria Tal Mitnick debía realizar el servicio militar en Israel. Sin embargo, se negó a sumarse en protesta contra la guerra de Gaza. Su controversial decisión dejó a este adolescente de 18 años en el centro de la polémica. Por un lado, lo catalogaron de “traidor a la patria”, mientras que otros lo definieron como un ícono de la disidencia contra el servicio militar israelí. El gobierno local decidió encarcelarlo por insubordinación.

"Mi nombre es Tal Mitnick, tengo 18 años, he terminado el instituto hace dos meses y me he negado a unirme al ejército israelí", con una contundencia poco habitual en un adolescente de esa edad y con esas palabras se presentó el joven frente a la agencia francesa RFI antes de ingresar a prisión.

Israel sigue machacando la Franja y se demora la llegada ayuda humanitaria

La contraofensiva israelí lleva más de 80 días de bombardeos incesantes contra la Franja de Gaza. A pesar de que el servicio militar es obligatorio y que la insubordinación se paga con la cárcel, el joven Mitnick sigue imperturbable en su decisión. "Siento que de buena fe no puedo ser parte de la actual ocupación contra el pueblo palestino y no puedo ser parte de la opresión a la que las Fuerzas de Defensa de Israel someten al pueblo palestino a diario", expresó el joven de 18 años.

Por más que son tres los israelíes que se declararon “objetores de conciencia” rechazando la ocupación de su país contra Cisjordania; Mitnick fue el primero en expresarlo desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre.

Israel y EE.UU. discuten pasar a "otra fase" de la guerra

"Mi opción no es mayoritaria de ningún modo. La mayor parte de la sociedad civil del país ve el servicio militar como parte del proceso necesario para convertirse en un ser humano. Esta sociedad está muy militarizada y creo que tenemos que romper con ese militarismo", reconoció el adolescente de 18 años que podría pasar hasta 30 días en la cárcel con opción a prórrogas si se continúa negando a unirse al ejército.

"Durante mucho tiempo y todavía hoy el discurso habitual que oímos es que necesitamos un ejército fuerte contra el terror, o que no podemos negociar con los del otro lado y cosas así. Siento que la misma política y el mismo discurso no han cambiado en más de 70 años. Necesitamos un cambio real para intentar trabajar hacia un futuro justo e igualitario", subrayó Mitnick quien además destacó el apoyo de su familia en su decisión y adelantó que su postura no cambiará.

"Sí, me llaman traidor, me dicen que soy un insumiso. Pero, a fin de cuentas, este es también mi país, el único hogar que jamás haya conocido. Trabajo por la seguridad de mí mismo, de mis vecinos, de la gente de Cisjordania y de Gaza. Quiero que todos estemos seguros", concluyó.

La guerra en Medio Oriente

El gobierno israelí manifestó su permiso preliminar para la creación de un corredor humanitario marítimo desde Chipre hasta Gaza, aunque todavía quedan detalles a negociar antes de que el proyecto se ponga en marcha, según anunció el Ministerio de Exteriores israelí. El país de la Unión Europea hizo la propuesta hace semanas con el objetivo de aumentar significativamente los suministros que ahora solo entran por los puestos fronterizos de Rafah (con Egipto) y Kerem Shalom (con Israel).

Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ratificó en la Comisión de Defensa del Parlamento que su país combate en siete frentes y que, hasta el momento, respondió las agresiones en seis de ellos. Más allá del conflicto en la Franja de Gaza y Cisjordania, donde ya han fallecido casi 21.000 personas, las hostilidades se extendieron a Irán, Yemen, Siria, Líbano e Irak. El ministro advirtió: “Cualquiera que actúe contra nosotros como un objetivo potencial no tendrá inmunidad”.

Fuente: RFI

NT CP