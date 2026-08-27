Murió Ratko Mladic, el “carnicero de Bosnia” condenado por genocidio y la masacre de Srebrenica

El excomandante militar de los serbios de Bosnia conocido internacionalmente como el "carnicero de Bosnia", Ratko Mladic, falleció este jueves a los 84 años en el centro penitenciario de la ONU en La Haya, cuando cumplía una condena a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A lo largo de la guerra, su nombre quedó asociado especialmente con dos episodios, el largo asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica, considerada el peor crimen cometido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Su muerte se produce tras meses de un grave deterioro de su salud, incluido un derrame cerebral que sufrió en abril. Ante su estado, su familia y el gobierno de Serbia habían pedido que fuera trasladado a un hospital militar en Belgrado, pero los tribunales internacionales rechazaron la solicitud al considerar que recibía la atención médica adecuada bajo custodia.

Además, sus allegados habían advertido que “puede morir en cualquier momento”, mientras que su hijo, Darko Mladic, denunció que “esto es un asesinato silencioso de mi padre” y aseguró que los médicos de la prisión habían “suspendido por completo el tratamiento”.

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Mladic pasó sus últimos años bajo custodia de Naciones Unidas

En esos años, durante la guerra que desintegró a la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1995, Mladic se convirtió en una de las principales figuras militares del conflicto, que enfrentó a las fuerzas serbobosnias con bosnios musulmanes y croatas por el control del territorio de Bosnia y Herzegovina. Integró además la tristemente célebre tríada de poder nacionalista junto a Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic.

Sin dudas, uno de los episodios más graves ocurridos en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial fue el asedio de Sarajevo, que comenzó en 1992 y se extendió durante casi cuatro años. Las fuerzas bajo su mando llevaron adelante una campaña de bombardeos y ataques de francotiradores contra civiles de la capital bosnia, que provocó la muerte de miles de personas, entre hombres, mujeres y niños.

Su estado de salud se había deteriorado considerablemente y había sufrido problemas neurológicos, incluido un accidente cerebrovascular

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El crimen que terminó siendo determinante para su condena por genocidio fue Srebrenica. A partir de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron la ciudad, que había sido declarada “zona segura” por Naciones Unidas. Después de la caída del enclave, más de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes bosnios fueron asesinados, mientras mujeres, niños y parte de la población anciana fueron expulsados de la zona.

Según el tribunal internacional, los asesinatos formaron parte de una operación organizada para eliminar a una parte de la población musulmana bosnia de Srebrenica, por lo que los hechos fueron considerados genocidio.

Además, durante el conflicto, las fuerzas bajo su mando estuvieron involucradas en persecuciones, deportaciones, asesinatos, ataques contra civiles y toma de rehenes de personal de Naciones Unidas. En 1995, soldados serbobosnios llegaron a capturar a cientos de integrantes de las fuerzas de paz de la ONU y utilizaron a algunos como escudos humanos para intentar frenar los ataques de la OTAN.

La fuga y los 16 años prófugo

El hecho es que había sido acusado por el tribunal internacional desde 1995, Mladic permaneció prófugo durante 16 años. A lo largo de ese período contó con redes de apoyo entre sectores nacionalistas serbios y logró evitar su captura.

Finalmente fue detenido en Serbia el 26 de mayo de 2011, en la localidad de Lazarevo, y trasladado a La Haya para ser juzgado.

Mladic había desarrollado su carrera dentro del Ejército Popular Yugoslavo

El proceso judicial comenzó en 2012 y terminó con una condena en noviembre de 2017. El tribunal lo encontró culpable de genocidio en Srebrenica, persecución, exterminio, asesinato, deportación, traslado forzoso, terrorismo, ataques ilegales contra civiles y toma de rehenes. La condena a cadena perpetua fue confirmada en apelación en 2021.

LT MV