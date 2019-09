Robaron un inodoro de oro del palacio donde nació Winston Churchill

Un inodoro de oro macizo valuado en más de un millón de dólares y que formaba parte de una exposición de arte en el Palacio de Blenheim de Gran Bretaña fue robado en la madrugada del sábado por un grupo de ladrones. La sustracción provocó inundaciones en el mansión donde nació Winston Churchill.

La pieza, que se usa como un inodoro normal, es obra del artista italiano Maurizio Cattelan y tiene como nombre "América". Fue expuesta una vez en el museo Guggenheim de Nueva York y prestada al presidente estadounidense Donald Trump.

"Los delincuentes irrumpieron en el palacio durante la noche y dejaron el lugar a las 4.50 de la madrugada. Nadie resultó herido durante el robo", dijo la policía local que detuvo a un hombre de 66 años. El inodoro había sido instalado solo dos días antes ya que desde el jueves se estaba realizando una exposición de las obras de Cattelan

Hasta el momento, la obra de arte no fue recuperada. Además, la sustracción del inodoro provocó una inundación en el lugar, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. "El robo ha causado importantes daños e inundaciones porque el inodoro estaba unido a la tubería del edificio. Creemos que el grupo de delincuentes utilizó al menos dos vehículos durante el robo", explicó el inspector Jesse Milne.

El inodoro de oro macizo de 18 quilates está valuado en aproximadamente 1 millón de libras, o sea 1,25 millones de dólares. Al parecer es lo único que los ladrones se llevaron, consignó la agencia AFP.

El palacio de Blenheim, al oeste de Londres, se mantuvo cerrado al público el sábado por la mañana. La residencia, en la que vive el duodécimo duque de Marlborough y su familia, fue también el lugar de nacimiento del dirigente británico Winston Churchill.

Antes del robo, los visitantes de la exposición Cattelan podían reservar una cita de tres minutos para usar el baño. Esto había resultado popular cuando el baño estaba en exhibición en el Guggenheim.

**OFFICIAL STATEMENT**



Following the Thames Valley Police statement we can confirm ‘America’, the art piece by Maurizio Cattelan has been stolen in the early hours of this morning.



We are saddened by this extraordinary event, but also relieved no-one was hurt.