Rusia no para y atacó a Ucrania con decenas de misiles: las autoridades llamaron a la población a buscar agua

A tres días de Fin de Año, Rusia no da tregua y continúa con sus ataques contra Ucrania. Este jueves 29 de diciembre varias regiones, incluidas Kiev, fueron bombardeadas.

Pese a que se cree que se trató de 120 misiles enviados por parte del Kremlin, el ejercito ucraniano logró derribar 54 de los 69 contabilizados hasta el momento. Sin embargo, otros dieron con el objetivo y destruyeron gran parte de la infraestructura eléctrica. Incluso, algunos fragmentos de los misiles impactaron en edificios residenciales.

Aún no se han informado víctimas fatales.

Frente a esta situación, las autoridades llamaron a la población a buscar agua y mantener los celulares cargados ante una emergencia mientras miles de personas padecen el frío.

"El enemigo está atacando Ucrania en varios frentes, con misiles de crucero disparados desde aviones y barcos", alertó la Fuerza Aérea de Ucrania en las redes sociales.

El destructivo bombardeo de Ucrania sobre la ciudad de Donetsk

El frío, la oscuridad y la falta de suministros, la nueva estrategia rusa

Estos ataques se dan luego de que Rusia haya cambiado la estrategia militar de su avanzada, ya que, desde octubre, ataca constantemente transformadores y centrales eléctricas de Ucrania.

Las personas deben refugiarse de los ataques rusos.

Tras este último ataque, la principal ciudad del oeste de Ucrania se quedó en penumbras, puesto que un 90% de la zona no cuenta con energía eléctrica. En consecuencia, no solo los habitantes no cuentan con el suministro eléctrico, sino que también podría sufrir faltantes de agua, según informó el alcalde en Telegram.

Un 40% de los residentes de Kiev no tienen electricidad después de los bombardeos, de acuerdo con la información de AFP. Asimismo, una empresa industrial y un jardín de infantes resultaron dañados.

Odesa fue una de las menos afectadas, ya que 21 misiles fueron interceptados, pero otros provocaron cortes de emergencia. Otra región atacada fue Jarkov, cerca de la frontera con Rusia, en donde la infraestructura se encuentra en estado crítico. De hecho, no descartan que haya víctimas fatales.

Fueron identificados drones de industria iraní.

En este marco, Ucrania presiona a sus aliados en Occidente para que envíen rápidamente la ayuda económica que prometieron. En ese sentido, Francia ya anunció que colaborará con 200 millones de euros.

RdC CP