Trump admite conflicto de intereses con Musk por China

El presidente Donald Trump afirmó ayer que Elon Musk no será informado de planes ultrasecretos de Estados Unidos para una posible guerra con China y reconoció que los vínculos de su aliado con Beijing plantean posibles conflictos de intereses.

El inusual reconocimiento de los intereses opuestos de Musk en los negocios y el gobierno se produjo después de que Trump contradijera versiones de prensa que decían que el propietario de Space X y Tesla recibiría un informe del Pentágono sobre la estrategia hacia China.

Esas versiones avivaron la preocupación por la influencia del hombre más rico del mundo en la Casa Blanca. Musk visitó el Pentágono ayer, pero Trump insistió en que estaba “ahí por DOGE, no por China”, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Musk y encargado de recortar los gastos del Estado, incluido el del Departamento de Defensa. “No quiero enseñárselos a nadie. Hablan de una posible guerra con China”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval sobre los informes secretos cuando se le preguntó sobre la posibilidad de compartir esos planes con Musk. “Ciertamente no se lo mostraría a un empresario. Elon tiene negocios en China y quizás sea susceptible a eso”, contestó.

Según una nota publicada en el New York Times el jueves por la noche, Musk tenía previsto recibir ayer información sobre los planes militares de Estados Unidos en caso de guerra con China. El Wall Street Journal y el Washington Post también dieron cuenta de esa proyectada reunión. El Times informó posteriormente que el encuentro en la sala de seguridad del Pentágono se había cancelado tras la publicación de su artículo. “Realmente son enemigos del pueblo”, dijo Trump sobre el New York Times.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la “reunión informal” de Musk en el Pentágono se centraría en la innovación y la eficiencia, no en “planes de guerra ultrasecretos contra China”. “El New York Times debería retractarse inmediatamente de esta narrativa falsa”, escribió Hegseth en X. Las tensiones entre Estados Unidos y China se han disparado desde la investidura de Trump, fundamentalmente en el plano comercial, con la imposición mutua de aranceles. Musk se unió al coro de críticas al New York Times, al que calificó en X de “pura propaganda”. En una publicación aparte, refirió que la reunión de ayer no sería su primera visita al Departamento de Defensa. “He estado en el Pentágono muchas veces a lo largo de muchos años. No es mi primera vez en el edificio”, escribió.

Además, SpaceX de Musk tiene contratos de defensa del gobierno de Estados Unidos por valor de miles de millones de dólares, incluidos para el lanzamiento de cohetes y para el uso del servicio satelital Starlink.

El empresario se ha convertido en una figura de culto en China y ha forjado lazos con sus líderes. Tesla, el fabricante de automóviles propiedad de Musk, produce algunos de sus vehículos eléctricos en una gigantesca usina en Shanghái. Trump ha promocionado los coches Tesla luego de que fueran objeto de actos de vandalismo y ayer sugirió que los culpables de esos ataques podrían ser deportados a El Salvador.

Una firma adinerada

Agencias

El multimillonario tecnológico y aliado de Donald Trump, Elon Musk, promovió un sorteo de dinero en efectivo para los votantes de Wisconsin que firmen una petición contra los “jueces activistas”, días antes de una elección clave para la Corte Suprema del estado de Estados Unidos.

La medida se produce cuando Trump exige que los tribunales de todo el país dejen de bloquear su agenda. En las últimas semanas, los jueces han retrasado los esfuerzos de su administración para reformar el gobierno federal a través del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk.

La petición, que Musk volvió a publicar en su plataforma X, insta a los votantes de Wisconsin a firmarla antes del 1° de abril, cuando el estado del norte elige un juez para su Corte Suprema. “Los jueces deben interpretar las leyes tal como están escritas, no adaptarlas a sus intereses”, escribió en X.