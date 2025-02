Trump llamó "dictador" a Zelenski por no celebrar elecciones y le insta a actuar para no quedarse "sin país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, de ser un "dictador" si no celebra elecciones y le recomendó actuar con rapidez si no quiere quedarse sin "ningún país" que poder gobernar; a la par que lo acusó de "entrar en una guerra que no se podía ganar".

El mandatario estadounidense lanzó una publicación en su perfil oficial en redes sociales en la que le recomendó a Zelenski "moverse rápido", mientras que valoró que Washington está ya negociando "con éxito" el fin de la guerra con la parte rusa, algo que "solo Trump y la Administración Trump pueden hacer".

En este punto, el magnate remarcó sus propios esfuerzos para acabar con el conflicto en Ucrania, que se aproxima ya a su tercer aniversario, y aprovechó para acusar a su predecesor en el cargo, Joe Biden, así como las potencias europeas de no haber intentado con todos sus esfuerzos acabar con la guerra.

"Amo a Ucrania, pero Zelenski hizo un trabajo terrible, su país está destrozando y millones han muerto innecesariamente", dijo Trump, acusando al Gobierno ucraniano de haber "perdido" la "mitad" de los 350.000 millones de dólares que, asegura, Washington ha enviado a Kiev.

"Piénsenlo, un comediante modestamente exitoso, Volodimir Zelenski, convenció a Estados Unidos de gastar 350.00 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin Estados Unidos y Trump, nunca podrá resolver", manifestó.

En este punto, el inquilino de la Casa Blanca denunció que su país destinó a Ucrania "200.000 millones de dólares más que Europa", que además tiene garantías de que recuperará la inversión, mientras que "Estados Unidos no recibirá nada a cambio". Sobre esto, acusó directamente a Biden de no haber negociado bien.

"Esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros. Tenemos un gran y hermoso océano como separación. Además de esto, Zelenski admite que la mitad del dinero que le enviamos está 'perdido'", dijo el presidente estadounidense.