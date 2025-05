Trump ordenó la modernización y reapertura de la prisión de Alcatraz

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que ordenó la modernización y reapertura de Alcatraz, la famosa cárcel federal ubicada en una pequeña isla en California, cerrada hace seis décadas. La cárcel, que será "ampliada sustancialmente", albergará a "los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Alcatraz, convertida actualmente en una atracción turística, cerró en 1963 debido a los altos costos operativos después de estar activa solo 29 años, según la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Ubicada a dos kilómetros de la costa de San Francisco y capacidad para solo 336 prisioneros, la cárcel albergó a varios criminales célebres, incluido Al Capone, el jefe de la mafia en la era de la prohibición de venta de alcohol, y fue escenario de muchos intentos de escape increíbles por parte de los reclusos.

Trump ha hecho de la represión de los delitos, en particular los cometidos por migrantes, un elemento central de su segundo mandato en la Casa Blanca, iniciado en enero. "Cuando éramos una nación más seria, en tiempos pasados, no dudábamos en encarcelar a los criminales más peligrosos y mantenerlos alejados de cualquiera a quien pudieran hacer daño. Así es como se supone que debe ser", escribió Trump y añadió: "No toleraremos más a estos delincuentes en serie que esparcen suciedad, derramamiento de sangre y caos en nuestras calles".

Trump dijo que "no sabe" si debe respetar la Constitución y todo apunta a un posible tercer mandato

Donald Trump declaró en una entrevista televisiva que desconoce si debe respetar la Constitución, el documento fundacional de la nación. "No lo sé", respondió Trump cuando la presentadora de "Meet the Press", Kristen Welker, de la cadena NBC News, le preguntó directamente si cree que debe respetar lo dictado en la Carta Magna.

Además, interrogado específicamente sobre si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos merecen por igual el debido proceso legal, como lo establece la Constitución, Trump señaló evasivamente: "No soy abogado. No lo sé".

China podría cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de fentanilo

La sugerencia de posiblemente buscar un tercer mandato en el cargo ha sido duramente cuestionada por académicos legales y constitucionales. La Enmienda 22 a la Constitución establece que "ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces".

Pero Trump dijo en marzo que "no estaba bromeando" acerca de buscar un tercer mandato, añadiendo sin dar más detalles que hay "métodos" que permitirían que eso sucediera.





