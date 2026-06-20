Trump se burló de Georgia Meloni y la mandataria italiana lo cruzó

Donald Trump aseguró en una entrevista que la primera ministra italiana, Georgia Meloni, le rogó que se tomara una foto con ella durante la cumbre del G7 en Francia y que lo hizo por “pena”.

“Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No lo habría aceptado, pero me dio pena”, sostuvo en forma burlona el mandatario estadounidense en una nota telefónica a la televisión italiana.

Meloni salió inmediatamente al cruce y apuntó contra Trump con un video en sus redes sociales.

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“Hay cosas que merecen una respuesta inmediata. Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas; la verdad es que estoy consternada”, señaló Meloni quien además aseguró: “Ni yo ni Italia suplicamos jamás”.

En abril, Trump ya había criticado a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán, y dijo entonces que se había “sorprendido” y decepcionado por su falta de “valentía”.

“No entiendo por qué el presidente de EE.UU. se comporta así con sus aliados”, expresó Meloni.

Al mismo tiempo lamentó que Trump “no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de EE.UU., con unos líderes con los que, en cambio, se muestra mucho más complaciente”, en referencia al marco de paz alcanzado con Irán.

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció el viernes en X que cancelaba su visita a Estados Unidos, prevista para este fin de semana.

“Las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia”, declaró Tajani.

Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente, esforzándose a menudo por desempeñar un papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.