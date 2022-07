Un turista británico se bajó del helicóptero, se quiso sacar una selfie y murió decapitado por las hélices

Un trágico accidente provocó la muerte de un joven turista británico que se quiso sacar una selfie al bajarse de un helicóptero, pero se acercó demasiado y falleció decapitado por las hélices de la aeronave.

Jack Fenton, de 22 años, estudiante de la Universidad de Oxford Brookes, estaba de vacaciones con sus padres y sus amigos en una ciudad cercana a Mykonos. Si bien en un principio el piloto de la aeronave y dos personal de aterrizaje que estaban en tierra fueron detenidos, al día siguiente los liberaron.

“De las declaraciones de los testigos han surgido preguntas básicas sobre por qué las palas no estaban paradas cuando se permitió desembarcar a los pasajeros el lunes”, informó una fuente policial al diario británico The Guardian.

Jack Fenton junto a sus amigos y familia. Twitter @DonShelbyUK

Una fiscalía griega lleva adelante la investigación del caso. El joven se habría acerado al helicóptero para sacarse una selfie tras aterrizar en el helipuerto de Spaton. Sin embargo, se acercó demasiado y fue golpeado con el rotor trasero de la aeronave, por lo que murió en el acto. Ese día tenían que volver al Reino Unido en avión privado tras las vacaciones en Grecia.

El joven viajaba con sus amigos mientras que sus padres estaban en otro helicóptero que venía más atrás. Al informarlo del incidente, el piloto decidió llevarlos directamente al aeropuerto de Atenas.

En ese sentido, un investigador principal del caso señaló al medio antes mencionado: "Hemos entrevistado a los testigos, incluidos los [tres] amigos que viajaban con él".

La acusación contra el piloto y el personal de aterrizaje

Hay dos versiones sobre lo ocurrido. La primera es que el personal de aterrizaje había guiado a los jóvenes fuera de la zona del helicóptero, pero Fenton habría vuelto para tomarse una selfie mientras varios le pedían que vuelva, indicó el medio Daily Mail.

Esta versión fue puesta en tela de juicio por uno de los amigos de la escuela del joven fallecido, Jack Stanton- Gleaves, de 20 años. "No se dieron instrucciones al salir del helicóptero y nadie nos acompañó. Lo único que hicieron fue abrirnos las puertas", expresó al medio mencionado.

“Desembarcamos solos y nadie impidió que Jack fuera a la parte trasera del helicóptero. He oído decir a la gente que Jack, con el teléfono, corrió hacia el helicóptero. Esto es completamente falso. Él no estaba hablando por teléfono. No sé por qué se dirigió a la parte trasera del helicóptero”, contó.

Jack Fenton, de 22 años. Twitter @DonShelbyUK

El dolor de la familia

En diálogo con MailOnline, Victoria, la madre de Jack Fenton, afirmó que está “completamente devastada” por la tragedia de su “maravilloso hijo”. "Se había bajado sano y salvo cuando el helicóptero aterrizó, pero, por alguna razón, regresó detrás del helicóptero y fue la hélice trasera la que lo mató. Fue instantáneo", dijo,

