El diputado ruso aliado de Vladimir Putin, Andrey Gurulyov, expuso su estrategia militar en caso de que el conflicto bélico en Ucrania avanzara hacia una Tercera Guerra Mundial. Sin dudarlo el excomandante adjunto sostuvo que el ataque comenzaría por una ciudad poderosa como Londres y que su objetivo sería cortar el suministro eléctrico a Europa.

En un programa televisivo, el legislador detalló su estrategia militar mientras debatían sobre el bloqueo de Lituania al enclave ruso vecino de Kaliningrado. Gurulyov planteó la posibilidad de invadir el Báltico y avanzar sobre Estonia y Lituania que son países integrantes de la OTAN.

London is "first to be hit" if WW3 starts, says Andrey Gurulyov, Putin's close political ally.



But what about the families of Russian politicians and oligarchs who live in #London?

