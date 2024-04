Un disidente amenazó con volar el consulado en París

Las autoridades francesas detuvieron ayer a un hombre sospechoso de ingresar al consulado iraní en París y afirmar falsamente estar armado con un chaleco explosivo, dijeron la policía y los fiscales.

No se encontraron explosivos ni armas en el hombre ni en las instalaciones después de que se entregó a la policía tras el incidente. El hombre, nacido en 1963 en Irán, ya había sido condenado por prender fuego a neumáticos frente a la entrada de la embajada iraní en París en 2023, informó la fiscalía parisina. La policía arrestó al sospechoso, cuyo nombre no ha sido identificado, cuando salió por su propia voluntad después de parecer haber “amenazado con acciones violentas” en el interior, dijo. Pero “hasta el momento no se han observado materiales explosivos”, ni en él, ni en su coche, ni en el edificio.

Según una fuente policial, que pidió no ser identificada, llevaba un chaleco con grandes bolsillos que contenían tres granadas falsas.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La policía se presentó cuando el consulado llamó a las autoridades después de que un testigo vio “a un hombre entrar con una granada o un cinturón explosivo”. Todo el barrio alrededor del consulado, en el Distrito 16 de la capital, estaba cerrado y se había establecido una fuerte presencia policial.

La fiscalía de París confirmó que el mismo hombre debía comparecer ante el tribunal el lunes por un incendio en la misión diplomática en septiembre de 2023. Un tribunal inferior le había impuesto una pena suspendida de ocho meses y le había prohibido entrar en los alrededores del consulado durante dos años y portar armas. Pero estaba apelando el veredicto. En ese momento, el hombre había reivindicado la acción como un acto de oposición a las autoridades clericales de Irán, que se enfrentaban a “Mujer. Vida. Libertad”, protestas a nivel nacional.

Los informes dicen que el hombre abandonó Irán a raíz de la revolución islámica de 1979 y expresó simpatía hacia el antiguo régimen imperial.