Un dron impactó contra un buque estadounidense en Egipto y crece el temor a una expansión de la guerra

Un dron impactó contra un buque de almacenamiento de gas de propiedad estadounidense este miércoles 29 en el puerto de Damieta, sobre la costa mediterránea de Egipto, según una evaluación inicial de la empresa británica de seguridad marítima Ambrey. El incidente encendió las alertas por una posible ampliación de la guerra en Medio Oriente.

El objetivo fue el buque cisterna Energos Winter, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación. El impacto provocó un incendio que posteriormente se propagó a otra embarcación cercana, identificada como Gaslog Salem, de acuerdo con tres fuentes del sector.

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El Ministerio del Petróleo de Egipto confirmó un incendio en dos buques utilizados para el procesamiento y almacenamiento de gas, aunque no hizo referencia a un ataque con drones. Los equipos de emergencia lograron controlar las llamas y no se registraron muertos ni heridos.

Hasta el momento, ningún país ni organización se atribuyó el presunto ataque en el puerto de Damieta. Dos fuentes de seguridad señalaron que la causa probable de la explosión fue el impacto de un dron, pero las autoridades egipcias continuaban evaluando el incidente.

El Energos Winter pertenece a Energos Infrastructure, una empresa con sede en Estados Unidos, y tiene capacidad para almacenar 138.250 metros cúbicos. Sus operaciones técnicas, comerciales y de seguridad están gestionadas por Wilhelmsen Ship Management.

El temor a que la guerra se extienda a Egipto

El episodio generó preocupación porque Egipto no había sido blanco directo de los ataques de la guerra regional. Desde el inicio del enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, El Cairo buscó mantener una posición de neutralidad y actuar como mediador para evitar una escalada mayor.

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El incidente ocurrió en una jornada marcada por nuevos ataques de Estados Unidos y Arabia Saudita contra grupos respaldados por Irán en Irak. Teherán, por su parte, confirmó el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Jordania y embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La posible llegada del conflicto al territorio egipcio también podría aumentar la presión sobre el tráfico marítimo y los ingresos del Canal de Suez, afectados por meses de inestabilidad en el mar Rojo y el golfo Pérsico. El Gobierno egipcio reclama desde el inicio de las hostilidades una desescalada regional.

RG