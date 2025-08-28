Un periodista fue embestido en vivo por una vaca en una broma que casi se convirtió en tragedia

Un hecho inesperado sucedió en las fiestas patronales del pueblo de Sesma, en Navarra, España cuando un periodista del canal español ETB2 fue embestido por una vaca en una "broma" que salió mal. La conductora, que se encontraba en el piso del canal de la televisión pública vasca, se mostró confusa ante lo ocurrido, y le consultó a su cronista si se hallaba bien, entre risas nerviosas y entrecortadas. Todo lo ocurrido quedó registrado en un video que se volvió viral.

El suceso pasó el martes 26 de agosto, en el programa Quédate. Ese día se celebraba la Gran Pochada, con fiestas, música y comida tradicional. El evento incluye el encierro de la ganadería en un corral mientras se escucha una banda de instrumentos de viento y percusión. Xabier Eguía se encontraba transmitiendo en vivo, desde la barrera del ruedo, respondiendo las preguntas de la conductora Leire Torre, que estaba en el estudio, cuando, imprevistamente, un hombre lo agarró de la cintura y lo arrastró al centro del recinto.

Mientras lo llevaba por la fuerza, el mozo le hizo señas a un compañero para que liberara una de las vacas. El animal llegó corriendo y embistió al cronista, que cayó al suelo. Mientras trataba de ponerse de pie, la vaca volvió a golpearlo, en esta ocasión con sus cuernos. La conductora primero se quedó muda ante lo ocurrido y luego solo atinó a exclamar, muy nerviosa: “Ay, Xabier, ay, Xabier”.

Finalmente, un par de hombres se acercaron al animal: uno se limitó a mostrarle una gran tela roja, con la intención de alejar a la bestia del periodista, mientras que el otro fue más audaz y se puso directamente frente a la vaca, que lo embistió.

Eguía aprovechó esos segundos para escapar. Luego se acercó al mozo que le jugó “la broma” y le dijo: “Me jugué el pescuezo”. El hombre, en vez de hacerse cargo de su error y pedir disculpas, se limitó a responderle con un irónico: “Bueno, tampoco tanto”.

El periodista decidió dejar el tema ahí y, para quitarle importancia al asunto y dejar en claro que se encontraba bien, se acercó al público con los brazos en alto, logrando el aplauso de los espectadores presentes en el lugar. “Leire, ya te he dicho, que me ha subido el PH navarro y aquí me quedo”, exclamó Eguía.

Varios cibernautas cuestionaron lo ocurrido. Todo comenzó cuando el periodista Sergio Parra escribió en su cuenta de X: “Ni puñetera gracia. Espero que el compañero, Xabier Eguía, se encuentre bien”. Un cibernauta le respondió: “Me lo hace a mí y el codazo que se lleva es antológico. Aunque a mí jamás me pasará pues no estaría allí”. Otra persona escribió: “¡Dan vergüenza ajena!”.

Otro periodista también fue embestido por animales esta semana en vivo y en directo

Este es el segundo caso que se produce, en la misma semana, de un periodista golpeado por un animal durante estas fiestas. Alfredo Duro, de El Chiringuito de Jugones, fue herido en una corrida celebrada durante la jornada de la festividad de San Sebastián de los Reyes.

El hombre chocó contra una de las maderas colocadas a los costados del circuito y, mareado por el golpe, cayó al suelo. Justo en ese instante apareció una manada de toros y bueyes. Como consecuencia, recibió una cornada y además fue arrollado por los animales. Quedó sangrando en el piso durante varios minutos, hasta que el personal de salud pudo rescatarlo y llevarlo a un hospital.

El periodista terminó con un corte profundo que necesitó seis puntos de sutura, varias costillas rotas, y una conmoción leve en la cabeza. Además, hubo seis personas más heridas durante este "festejo".

