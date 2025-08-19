España vive una gran crisis ambiental, con incendios forestales que arrasaron más de 382.000 hectáreas, una ola de calor que provocó más de 1100 muertes y miles de personas obligadas a dejar sus viviendas. Además, debió cerrarse un tramo de El Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más conocidas del planeta, que cada año convoca a cientos de miles de turistas de todo el mundo, lo que tuvo un impacto económico muy negativo para toda la zona.

Pedro Sánchez, presidente español, anunció este martes 19 de agosto que, aunque la ola de calor terminó, la situación todavía es muy complicada. “Quedan horas difíciles en la lucha contra las llamas. Pido a los medios de comunicación y a la ciudadanía que extremen las precauciones y que no nos confiemos”, indicó el mandatario, tras visitar el centro de mando de un operativo realizado en Extremadura, una de las regiones más golpeada por los incendios.

El Gobierno anunció que determinadas zonas arrasadas por el fuego serán declaradas áreas de emergencia, lo que permitirá darle subsidios a los ciudadanos y compensaciones a los agricultores y ganaderos, con el fin de que puedan recuperar sus negocios.

El presidente español Pedro Sánchez

Las consecuencias de los incendios forestales que azotan España

El fuego hizo que miles de vecinos debieran evacuarse, se cortaran rutas y se suspendiera el tráfico por tramos ferroviarios fundamentales, incluida la línea que une Madrid con Galicia.

Esta emergencia se generó tras una ola de calor excepcional que golpeó a España entre el 3 y el 18 de agosto, dejando 1149 muertes por exceso de temperatura, según el Instituto de Salud Carlos III. El sistema “MoMo” (Monitorización de la Mortalidad) calculó los decesos comparando la mortalidad observada con la esperada de acuerdo a las series históricas, y ajustando los números según los datos que recibe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Incendios forestales en España: tres muertos y al menos 11 focos "preocupantes" en el país

Es la segunda ola de calor del verano que provoca muertes: en julio ya se habían registrado 1060 fallecimientos adicionales. Con estos números, el verano de 2025 se convierte en uno de los más mortales para España.

Durante 16 días seguidos, las temperaturas superaron los 40 grados en buena parte del país, lo que disminuyó de forma radical la humedad del suelo, el aire y la vegetación, volviendo el entorno natural un combustible ideal para las llamas, como advirtió la Aemet: “Las olas de calor transforman la vegetación en un material extremadamente inflamable, lo que dificulta aún más la extinción de los incendios”.

De acuerdo al Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), este primer semestre de 2025 se quemaron más de 382.000 hectáreas en España: el equivalente a la isla de Mallorca. Se trata del mayor registro desde el año 2006, cuando arrancaron las estadísticas comunitarias, y multiplica por cuatro el promedio de los últimos 18 años.

Bomberos y voluntarios combaten las llamas en España

Los incendios golpean principalmente a Extremadura, Galicia, Castilla y León, donde localidades enteras fueron consumidas por el fuego, los campos quedaron arrasados y se perdió todo el ganado.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, señaló que “la evolución es favorable”, pero recordó que, durante las últimas semanas, sufrieron “circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales”. En Extremadura, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, advirtió que “aún estamos muy lejos de la estabilización total, faltan muchos días”.

Una de las consecuencias más fuertes de este desastre ecológico fue el cierre de un tramo de 50 kilómetros del Camino de Santiago, entre las regiones de Castilla y León y Galicia, que afectó a los miles de peregrinos, españoles y extranjeros, que cada año hacen este recorrido declarado “Patrimonio de la Humanidad”, una de las grandes bases de la economía local.

El Gobierno dijo que esta medida es un intento por brindarle seguridad a los caminantes, porque el fuego bloqueó accesos claves, provocando humaredas muy densas en las zonas boscosas. Hoteles y negocios de los pueblos del recorrido informaron fuertes pérdidas financieras por las cancelaciones.

Una vecina ayudando a combatir los incendios forestales en España

La emergencia climática señalada como la principal responsable de los incendios en España

Frente a este panorama, el presidente Sánchez dijo que todo se debe a la emergencia climática. “Nos lo dice la ciencia, nos lo dice el sentido común de agricultores y ganaderos: el clima está cambiando, la emergencia climática se está agravando y cada vez tiene mayor impacto”.

Los científicos apoyaron sus palabras. El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea (UE) señaló que Europa se calienta el doble de rápido que el promedio mundial desde la década del 80, lo que potencia la aparición de incendios, sequías y olas de calor extremo. También habrían provocado focos de fuego rayos generados en tormentas secas.

Impactantes incendios forestales en Europa

Por otra parte, el experto Adrián Regos, de la Misión Biológica de Galicia, advirtió que "grandes extensiones de vegetación no gestionada y pueblos despoblados han llevado a la acumulación de combustible para incendios forestales”.

Voluntarios combatiendo el fuego en España

Sin embargo, también hay otro factor en juego: de acuerdo a la la Guardia Civil, por lo menos 32 personas fueron arrestadas por presuntos delitos de incendio intencionado y hay 188 investigaciones abiertas.

