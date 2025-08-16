España, agobiada por el calor y arrasada por los incendios

Gran parte de España soporta una intensa ola de calor, que parece no tener fin, y tiene numerosos focos de incedios que arrasaron bosques completos, casas y maquinaria, y dejaron al menos tres muertos.

La falta de reacción del gobierno y los pocos medios que ponen a disposición para combatir las llamas despertaron cruces entre la oposición y el oficialismo y generaron la ira de la población.

La situación mejoró para varios otros países del sur de Europa, pero Grecia todavía estaba combatiendo incendios en una isla del Egeo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gran parte de España ya soportó casi dos semanas de altas temperaturas, y el viernes el calor abrasador se extendió a Cantabria, que hasta ahora se había salvado.

Se pronosticaba que las temperaturas en la región noroeste superarían los 40 grados centígrados, dijo Aemet, la agencia meteorológica nacional. También advirtió que el riesgo de incendios durante el fin de semana es “muy alto o extremo en la mayor parte del país”.

España sufrió una devastadora temporada de incendios, con 157.501 hectáreas reducidas a cenizas desde principios de año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis).

Tres personas han muerto durante los incendios, entre ellas dos jóvenes voluntarios de unos treinta años que perdieron la vida tratando de apagar un incendio en la zona de Castilla y León.

Sin trenes. Debido a la peligrosa expansión de los incendios, la línea ferroviaria entre Madrid y la región noroccidental de Galicia tuvo que ser cerrada, así como unas diez autopistas principales del país.

Marco Ratón, de 35 años, trabaja en una granja de cerdos en Sesnandez de Tabara, cerca de uno de los incendios en Castilla y León que obligaron a varios miles de personas a huir de sus hogares.

Dijo que él y sus amigos no lo pensaron dos veces cuando vieron llegar el fuego el martes y buscaron “todo lo que teníamos: mochilas, bates de bomberos y mangueras de jardín, se pusieron ropa adecuada y fueron a ayudar”.

“Tan pronto como llegamos, comenzamos a ver personas quemadas siendo evacuadas, un automóvil en llamas, un tractor en llamas, almacenes, garajes”, contó, y agregó que se sentía “impotente”.

Raton dijo que pensaba que “no quedaba nada que quemar” después de los devastadores incendios en la misma región en 2022, pero estaba convencido de que “esto nos seguirá sucediendo año tras año”.

Disputa política. La crisis provocada por los incendios generó la protesta de los pobladores afectados ante la escasa reacción del gobierno nacional.

El PSOE, el partido socialista del presidente Pedro Sánchez, y el conservador Partido Popular (PP) se han enfrentado en los últimos días por esta situación, y las administraciones regionales normalmente tienen la tarea de apagar los incendios forestales.

El gobierno central solo interviene en incidentes importantes y puede recurrir a una unidad militar de emergencia, que tuvo una gran demanda como refuerzo.

El PP acusa al Gobierno de haber recortado el número de activos aéreos, algo que el PSOE negó, acusando a algunos líderes de la oposición de quedarse de vacaciones mientras sus regiones ardían.

Alivio en Grecia. En otras partes del sur de Europa, las temperaturas más bajas y la reducción del viento estaban ayudando a mejorar la situación en Grecia y los Balcanes, donde se pronosticaban lluvias intensas.

Los bomberos permanecieron en Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia, debido a los incendios “dispersos” y estaban atentos si alguno se reavivaba.

El más activo todavía estaba en la isla mediterránea de Quíos, en el noreste del mar Egeo, donde se desplegaron ocho aviones para tratar de apagar las llamas.

El riesgo de incendio seguía siendo alto en la región de Ática, que incluye la capital, Atenas, y la península del Peloponeso.