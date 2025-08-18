Siguen los incendios en el sur de Europa y aumentan los muertos

Los incendios forestales arrasan el sur de Europa en medio de una ola de calor, y sigue en aumento el número de víctimas fatales.

Tres personas murieron en España como consecuencia de los incendios, los cuales en España ya suman 14 grandes focos. Dos de las víctimas fatales son bomberos voluntarios.

En ese contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió del riesgo extremo de incendios en la mayor parte del país, incluidas las zonas del norte y el oeste, donde se registran los mayores focos.

La situación se complejiza, debido a que a los incendios se suma la ola de calor, que provocó temperaturas superiores a los 40ºC.

Los incendios en la región de Galicia obligaron a cerrar varias autopistas. La línea ferroviaria de alta velocidad que la conecta con Madrid, la capital de España, permanece suspendida.

Los incendios de este año en España quemaron 158.000 hectáreas de terreno, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea. Se trata de una superficie similar a la del área metropolitana de Londres.