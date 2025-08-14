Unas cuatro personas fueron detenidas en España acusados de provocar incendios forestales en distintas regiones del país europeo. La Guardia Civil llevó a cabo las detenciones y, hasta el momento, las autoridades detuvieron a una treintena de personas desde que comenzó el verano en la región.

Tres de las personas fueron detenidas por separado en Castilla y León, una comunidad autónoma española ubicada al noroeste del país que es de las regiones más afectadas por el fuego, y otras de ellas fue detenida en Andalucía, al sur del país. ​Hasta ahora, las llamas dejaron miles de hectáreas quemadas, viviendas evacuadas y tres muertos.

Con respecto a uno de los detenidos en la comunidad de Castilla y León, específicamente en el municipio Ávila, la Guardia Civil detalló a través de un comunicado que un masculino es el "presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó un total de 2.200 hectáreas".

Impactantes incendios forestales en Europa

Fue un vecino y exempleado de extinción de incendios quien confesó que inició el fuego el 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán. Las llamas se detectaron alrededor de las 23:10hs y su avance se vio impulsado por el viento y una pendiente del terreno. Durante la noche del incendio, murió un brigadista de 58 años que se accidentó camino al operativo.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales realizaron una investigación que reveló indicios claros de intencionalidad y siguieron las pistas hacia el sospechoso, quien luego admitió que fue quien inició el fuego. Según trascendió, este habría buscado beneficios laborales, dado que consiguió trabajo en el sector diez días después.

En Muxía, municipio de La Coruña, se detuvo a una mujer de 63 años que es investigada por cinco focos de incendio que tuvieron lugar el 3, 5, 9 y 11 de agosto. Testigos afirmaron verla salir desde el monte en los momentos previos al inicio de las llamas. Al mismo tiempo, su relato ante la Guardia Civil reveló contradicciones.

La Guardia Civil también detuvo a un joven de 28 años en Ourense, ciudad de Galicia, tras encontrarlo provocando un incendio en Canibelos. En la misma provincia, otra persona fue acusada de iniciar veinte focos de incendio y un siniestro en Celanova.

En el municipio español de Cádiz las autoridades también detuvieron a un hombre con las manos quemadas, quien admitió que provocó un incendio en Caños de Meca, explicando que una vela prendió fuego un colchón que se encontraba en una parada de colectivos. Si bien las llamas fueron controladas, el sospechoso quedó comprometido en la causa.

"(Desde el comienzo del verano) se detuvo a 25 personas por provocar incendios", resumió el ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en diálogo con la radio RAC 1 e indicó que algunos de los focos fueron provocados de forma intencional, mientras que otros son consecuencia de imprudencias.

El mayor de los incendios se encuentra en Castilla y León con 37.000 hectáreas consumidas por las llamas, aunque el fuego también arrasó con terrenos en León, Zamora, Chandrexa de Queixa, Tres Cantos, Tarifa, Cáceres y Toledo. Galicia y Madrid son otros de los puntos donde ardieron miles de hectáreas.

Como consecuencia del fuego, miles de hectáreas fueron consumidas, al igual que miles de personas debieron desalojar sus viviendas. Asimismo, ya se registran tres muertos, dos voluntarios fallecieron al intentar extinguir un fuego en Castilla y León, y el empleado de una hípica que murió en un incendio en Tres Cantos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEM), por su parte, emitió una alerta roja por ola de calor que podría complicar aún más la situación, debido a la persistencia de una masa de aire cálido y seco que estará presente en gran parte de la Península.

AS/ff