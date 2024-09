María Noguera y José Peña, los padres de Loan, le solicitaron a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo que se lleve a cabo una excavación en un sepulcro situado en la zona rural de 9 de Julio. El niño fue visto por última vez el 12 de junio en el paraje El Algarrobal de esa localidad y desde entonces no hay ninguna pista de su paradero.

A casi tres meses de la desaparición de su hijo, Noguera y Peña solicitaron mediante un escrito el procedimiento y pidieron que también se preserve la escena con el objetivo de descartar cualquier hallazgo relacionado con el niño de 5 años.

"En el día de ayer por información de vecinos del lugar, hemos tomado conocimiento de la existencia de una especie de sepultura con tierra aparentemente removida al borde de la ruta nacional 12", expresa el documento.

Con críticas a la investigación, que comenzó en junio pero todavía no tiene líneas sólidas, el texto agrega: "No existiendo pista seria y segura acerca de la manera en que dispusieron de nuestro hijo, solicitamos y sugerimos que haga lugar a la medida con el mismo grado de dolor e incertidumbre que el de esperanza de que no se encuentre nada ni nadie allí".

Además, exigieron que se realicen las averiguaciones necesarias "con el fin y objeto del posible hallazgo de restos humanos o materia orgánica compatible con ambos" y teniendo en cuenta "seriamente que a Loan lo hayan querido retener, ocultar o directamente disponer de su integridad".

Antonio Benítez, tío político de Loan y pareja de Laudelina Peña, amplió hoy su declaración ante la Justicia Federal y rechazó haber participado en la desaparición del niño. "Quiero que se resuelva pronto quiero ir a mi casa, hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos", sostuvo en su declaración.

El imputado declaró ante la jueza Pozzer Penzo a través de una videoconferencia cerca de media hora. Allí, Benítez reiteró su hipótesis de que a Loan "se lo llevaron".

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", indicó.

También fue consultado sobre sus sospechas: "Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro. (el excomisario Walter) Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo", sostuvo.

Por otra parte, el abogado Roberto Méndez acercó la posibilidad de que la jueza llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya. La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, abuela de Loan, afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un menor de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12.

