Caso Solange Musse: la familia quiere penas más altas para los profesionales que impidieron su ingreso a Córdoba durante la pandemia

La familia de Solange Musse, la mujer de 35 años que falleció de cáncer de mama en 2020 durante la pandemia de Covid en Córdoba, pretende que se condene a un médico y a una asistente social por privación ilegítima de la libertad. En el juicio se debate si los profesionales actuaron de acuerdo a los protocolos o se excedieron.

El abogado de la familia, Calos Nayi, aseguró que pedirán la ampliación de la calificación legal contra los profesionales, a quienes acusaron por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haberle impedido ingresar al padre de la mujer a Córdoba cuando viajaban desde Neuquén para despedirla.

“Solicitaremos este viernes que se agrave la carátula del caso a vejámenes y privación ilegal de la libertad calificada”, indicó el letrado de la querella, quien agregó que se espera la declaración de siete testigos: “Se trata de las personas que realizaron el hisopado e interceptaron a la familia”.

En tanto, el padre de la mujer, Pablo Musse, aseguró que tiene expectativas en que se condene a los profesionales a cargo del puesto sanitario. “Tengo la esperanza de que sí van a ser juzgados, más porque es un jurado popular”, sostuvo.

El hecho sucedió en Córdoba cuando el padre de Solange viajó hacia Alta Gracia para ir a acompañar a su hija que atravesaba una internación domiciliaria por cáncer avanzado en fase IV. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Huinca Renancó, se le realizó un hisopado cuyo resultado fue “dudoso”, motivo por el cual se le prohibió el ingreso a la provincia de Córdoba. Las autoridades le ordenaron regresar a su hogar sin detenerse en ningún punto del recorrido, escoltado por ocho patrulleros de los distintos distritos. Su hija finalmente falleció días después, el 21 de agosto de 2020, sin que pudiera verla.

De acuerdo a la querella, el médico Eduardo Andrada y a la asistente social Analía Morales, habrían incumplido el protocolo que indicaba que para las situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite. Todos estos hechos son controvertidos en el juicio.

El resultado del juicio se sabrá el 11 de septiembre

La Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto comenzó el juicio por jurado este lunes contra el médico Eduardo Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, responsable del puesto sanitario en esa ciudad en agosto de 2020, en plena pandemia por Covid.

El juicio es presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, acompañado por los jueces Nicolás Rins y Diego Ortiz, quienes integra el tribunal junto con el jurado popular. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara, Julio Rivero.

En la primera audiencia declararán Pablo y Teresa, los padres de Solange, además de su tía, Paola Oviedo. A lo largo del proceso, que concluirá el 11 de septiembre, se escuchará el testimonio de otros 20 testigos.

LM/DCQ

