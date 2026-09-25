Comodoro Py investigará una denuncia contra Garfunkel de su ex abogado

La Corte Suprema de Justicia resolvió que sea la justicia federal la encargada de investigar una denuncia del abogado Adolfo Alejandro Verra contra su excliente, el empresario Matías Garfunkel, a raíz del manejo de unas obras de arte que estaban bajo su tutela.

Según se desprende del dictamen de la Procuración General de la Nación, sobre el que se basó la Corte Suprema para dictar su fallo, Garfunkel habría presentado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 1, que lo investigaba por presunto contrabando de obras de arte, una serie de licencias de exportación expedidas por el Ministerio de Cultura de la Nación diciendo ser un poseedor de buena fe de esas piezas, pero Verra sostuvo que esa información era falsa y que sólo era un depositario designado en el marco de una causa civil, por lo que no podía disponer libremente de esos bienes.

Se trata de la causa civil que abrió Verra al reclamarle a Garfunkel el pago de honorarios por haberlo representado en su primer divorcio con Mariana Gersztein. Es la causa la justicia dispuso el embargo de las obras de arte de Garfunkel y designó al propio empresario como depositario judicial de las mismas. En ese marco, el propio Verra denunció penalmente a Garfunkel.

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La presentación se hizo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n.° 62. Ese juzgado, a instancia del fiscal, envió el caso a la justicia federal por entender que los hechos habrían afectado al Estado Nacional, a través del Ministerio de Cultura. El juzgado federal 6 recibió el caso, pidió informes y rechazó el caso por prematuro.

Con base en el dictamen de la Procuración General, la Corte Suprema entendió que el caso era competencia de la justicia federal.