Cristina Kirchner exige que se le retire la tobillera y se flexibilicen las visitas en su arresto domiciliario

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a la Justicia el retiro inmediato de la tobillera electrónica y la eliminación de las restricciones impuestas a su régimen de visitas y salidas a la terraza. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que, tras cumplir casi ocho meses de arresto domiciliario, la exmandataria ha demostrado un comportamiento ejemplar que torna innecesarias estas medidas.

Desde el inicio de su detención domiciliaria, el 17 de junio de 2025, la expresidenta permanece bajo un régimen de control que contempla tobillera electrónica y custodia policial permanente. El detonante de la nueva queja fue, sin embargo, el endurecimiento de las condiciones tras la reunión mantenida el año pasado con nueve economistas en su vivienda de la calle San José al 1100.

Marcela Pagano: "La oficina de fake news es para tapar la inflación"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A partir de ese encuentro, el juez Jorge Gorini estableció un esquema más restrictivo que limitó las visitas a solo dos días por semana, por un máximo de dos horas y con no más de tres personas en simultáneo. También fijó un tope de apenas dos horas diarias para permanecer en la terraza.

Los abogados de la expresidenta solicitaron, además, que se eliminen todas las restricciones sobre las visitas, de modo que no deba volver a pedir autorización para recibir a personas que no integren un listado previo de allegados. "Es un castigo adicional y arbitrario. No existen normas que faculten a los jueces a decidir en qué horario una persona en prisión domiciliaria puede acceder al balcón o terraza de su propia casa", sostuvieron.

Mariana Wallace cuestiona la baja de imputabilidad y pide más prevención

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, ya fijó su postura y dictaminó que los recursos deben ser rechazados. Según Villar, deben mantenerse las decisiones del Tribunal Oral Federal 2 para asegurar el cumplimiento efectivo de la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Por el contrario, la defensa se apoyó en un voto previo del juez Mariano Borinsky, quien había señalado que, al ser Cristina Kirchner una persona de "público conocimiento" y contar con custodia policial permanente, cualquier intento de evasión sería detectado de inmediato, haciendo que la tobillera sea una medida excesiva. "Jamás existió el más mínimo riesgo elusivo. Nuestra defendida dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas", subrayó la defensa en el escrito.

Qué sigue en la detención de Cristina Kirchner

La resolución final quedó en manos de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Cabe destacar que Hornos y Barroetaveña ya han rechazado anteriormente planteos similares, manteniendo una postura rigurosa sobre las condiciones de detención de la expresidenta.

Con los argumentos de ambas partes sobre la mesa, el tribunal deberá decidir si flexibiliza el día a día de la ex mandataria o si mantiene el estricto protocolo de vigilancia que rige actualmente en el edificio del barrio porteño de Constitución.

GD cp