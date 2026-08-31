Desalojan una sinagoga en Flores por una disputa entre dos grupos de fieles por el lugar

La Policía de la Ciudad lleva adelante este lunes por la mañana el desalojo de una sinagoga del barrio porteño de Flores, por orden de la Justicia, en el marco de un conflicto entre dos grupos de fieles. Se estima que en el lugar hay cerca de 30 personas.

El operativo se desarrolla en las inmediaciones del templo de la comunidad judía ubicado en Helguera a 270, donde se desplegó un importante dispositivo policial.

Debido a que uno de los implicados obtuvo resultado a favor en la causa judicial para recuperar el inmueble y el otro de los protagonistas no lo quiere desocupar, se ordenó un operativo de desalojo.

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Según relató el miembro de la sinagoga tomada en Flores el conflicto comenzó luego de que "otra comunidad de un grupo de 10 muchachos vendió, por medio de la inmobiliria Salem, un sector del establecimiento con la intención de ampliar una galería y darle un uso comercial”.

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El miembro de la sinagoga contó a TN, que una parte de la sinagoga habría sido vendida de manera ilegal y el título de propiedad habría sido adulterado. El rabino contó que la propiedad le pertenece debido a que sus padres la habían comprado en el año 1950. "Está escrito en los 10 mandamientos que un templo no se puede vender", agregó.

Ambas cuestiones forman parte de la disputa judicial, de acuerdo con su versión.

En el interior del templo habría unas 30 personas atrincheradas, entre ellas el rabino a cargo del lugar. En el lugar también se encuentra el oficial de Justicia, quien acordó con las personas que permanecen dentro del templo otorgarles un tiempo prudencial para que finalizara los rezos. Una vez cumplido ese plazo, continuará el procedimiento de desalojo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99, a cargo de Camilo Jorge Almeida Pons, en relación al expediente N°65521/2026, por lo que la Policía de la Ciudad tomó cartas en el asunto.

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