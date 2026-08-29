Los manifestantes se movilizaron hasta las inmediaciones de la residencia del tecnomagnate estadounidense Peter Thiel, ubicada en el exclusivo barrio porteño de Barrio Parque, para reclamar su “desalojo” del país y rechazar el denominado “Súper RIGI”, el proyecto que busca ampliar los beneficios para las grandes inversiones y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, aunque todavía debe ser tratado por el Senado.

Anunciada por la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, junto a organizaciones sociales, ambientales y partidos políticos que se oponen a la profundización del extractivismo, la protesta tuvo como principales consignas “Desalojo express a Peter Thiel”, “Fuera Peter”, “No al Súper RIGI” y “Los territorios y el agua no se venden”.

De hecho, hubo disfraces y máscaras, en una nueva referencia a El señor de los anillos, una saga de la que Thiel es fanático, al punto de bautizar con nombres tolkienianos a varias de sus empresas, como Palantir— portando carteles con la icónica frase "You Shall Not Pass" ("No pasarás").

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Por su parte, el diputado nacional Juan Marino respaldó públicamente la manifestación en redes sociales y sostuvo que al “tecnofascismo” se lo enfrenta con “unidad, organización y movilización popular”.

La protesta de este fin de semana recuerda a otra llamativa manifestación ocurrida semanas atrás, cuando un grupo autodenominado Ciudadan@s Gandalf protestó en el mismo lugar disfrazado como el célebre mago de El señor de los anillos.

El misterio Peter Thiel llega al Congreso: expondrán tres periodistas de PERFIL

La escalada de rechazo social al magnate se da un día después de que la Cámara de Diputados fuera escenario de una audiencia dedicada a analizar la presencia de Thiel en Argentina, sus vínculos con el Gobierno y los posibles impactos económicos, ambientales, tecnológicos y políticos de sus proyectos. El empresario había sido invitado al encuentro, pero no asistió.

Algunos de los expositores fueron tres periodistas de Editorial PERFIL, Juan Luis González, Giselle Leclercq y Agustino Fontevecchia, además de especialistas en inteligencia artificial, académicos, periodistas, referentes de derechos humanos y ambientalistas.

González puso el foco en los vínculos entre Thiel, el universo libertario y el Gobierno de Milei. En particular, mencionó a Gabriel Delgado Ayau, cofundador de Próspera, una “ciudad privada” ubicada en Honduras, y su conexión con sectores cercanos al oficialismo argentino.

Por su parte, Leclercq explicó parte de la investigación periodística que permitió reconstruir los movimientos de Palantir en Argentina. La empresa, fundada por Thiel, se registró en el país en 2022 y estuvo vinculada a un intento de acceder a la digitalización de los archivos secretos de la causa AMIA. La periodista también relató cómo, a partir de documentos y pedidos de información pública, pudieron reconstruir la llegada de Thiel al país y la estructura de sociedades utilizada para concretar la compra de su mansión en Buenos Aires.

A su vez, Fontevecchia planteó la pregunta de por qué un empresario de la dimensión de Thiel decidió instalarse físicamente en Argentina cuando podría hacer negocios e influir políticamente sin necesidad de vivir en el país. Entre las posibles explicaciones mencionó factores económicos y personales, pero también la afinidad ideológica entre el empresario y Milei.

El reclamo contra el “Súper RIGI”

El régimen cuestionado por los manifestantes busca ampliar el esquema de incentivos para grandes inversiones impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Su iniciativa establece una inversión mínima de US$1.000 millones y apunta especialmente a sectores considerados estratégicos para la economía del futuro, entre ellos la infraestructura digital y los grandes centros de datos.

Su discusión quedó vinculada en las últimas semanas con la llegada de empresarios tecnológicos al país y, particularmente, con el interés de Thiel por desarrollar negocios en Argentina. El empresario, cofundador de Palantir, tiene inversiones en el país y adquirió una mansión en Palermo Chico. Además, mantuvo reuniones con Milei y con funcionarios del Gobierno.

MV/AF